Esed’den Türk üssüne 2 saldırı

Terör örgütü PKK ve Esed kanadı eşgüdümlü saldırıyor. Esed rejiminin Türkiye’nin İdlib’teki 10 No’lu gözlem noktasına havan topuyla yaptığı saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Aynı noktaya sabah da bir saldırı yapılmış fakat havan topları üs dışına düşmüştü. Rusya’nın Ankara ataşesi Genelkurmay’a çağrılarak, saldırıyı yapanların an ağır şekilde cezalandırılacağı iletildi.

RUS ELÇİ ÇAĞRILDI

Sabah yapılan saldırıda kırsal alanda küçük çaplı yangın çıkarken akşam saatlerinde yapılan saldırıda gözlem noktası isabet aldı. Saldırıda 1 asker şehit düştü, 3 asker de yaralandı. Saldırıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu hususlara yer verildi:

“Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün (dün) kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir”

7. SABOTAJ GİRİŞİMİ