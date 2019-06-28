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Dünya Esedden Türk üssüne 2 saldırı
ORTADOĞU

Esed’den Türk üssüne 2 saldırı

Esed rejiminin Türkiye’nin İdlib’teki 10 No’lu gözlem noktasına havan topuyla yaptığı saldırıda 1 asker şehit oldu. Türk üssüne sabah 9 ve akşam 20.00 sularında 2 ayrı saldırı yapıldı. Akşam düzenlenen saldırıda 1 Mehmetçik şehit düşerken, 3 asker de yaralandı. Rusya’nın Ankara ataşesi Genelkurmay’a çağrılarak, saldırıyı yapanların an ağır şekilde cezalandırılacağı iletildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Türkiye’nin İdlib’teki 10 No’lu gözlem noktası
Türkiye’nin İdlib’teki 10 No’lu gözlem noktası

Terör örgütü PKK ve Esed kanadı eşgüdümlü saldırıyor. Esed rejiminin Türkiye’nin İdlib’teki 10 No’lu gözlem noktasına havan topuyla yaptığı saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Aynı noktaya sabah da bir saldırı yapılmış fakat havan topları üs dışına düşmüştü. Rusya’nın Ankara ataşesi Genelkurmay’a çağrılarak, saldırıyı yapanların an ağır şekilde cezalandırılacağı iletildi.

RUS ELÇİ ÇAĞRILDI

Sabah yapılan saldırıda kırsal alanda küçük çaplı yangın çıkarken akşam saatlerinde yapılan saldırıda gözlem noktası isabet aldı. Saldırıda 1 asker şehit düştü, 3 asker de yaralandı. Saldırıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu hususlara yer verildi:

“Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün (dün) kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir”

7. SABOTAJ GİRİŞİMİ

  • Dünkü saldırılar Esed ve müttefiklerinin bölgede barışı tesis ve çatışmasızlığın temini amaçlı kurulan Türk askeri gözlem noktalarını hedef alan 7’nci sabotaj girişimi oldu. Rejim, söz konusu bölgeyi 29 Nisan’da, 4, 12, 31 Mayıs ve 8 Haziran’da da hedef almıştı. Saldırıları Yeni Şafak’a değerlendiren Suriyeli Muhalif General Suat Fuat, “Fırat Kalkanı, Afrin hattı ile İdlib’te Şir Mağar ve Morek’te kurulan Türk Askeri Gözlem noktalarının hedef alınması müşterek stratejinin ürünüdür. Türk kardeşlerimiz burada çok daha büyük katliamları engellediği için PKK, Esed, İran ve Rusya ittifakının hedefi seçiliyor” dedi.

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