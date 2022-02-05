Dünya Esedin bir kimyasal saldırısı daha kanıtlandı Klor gazıyla boğmuş
ORTADOĞU

Esed’in bir kimyasal saldırısı daha kanıtlandı: Klor gazıyla boğmuş

Esed’in bir kimyasal saldırısı daha kanıtlandı. 2016’da Kafr Zeita’da iki endüstriyel klor tüpünün patlatıldığı olayda, tüplerin silah olarak kullanıldığı sonucuna varıldı.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Esed’in bir kimyasal saldırısı daha kanıtlandı: Klor gazıyla boğmuş ​
Suriye rejimi sivilleri kimyasalla vuruyor

Esed rejiminin Suriye’de sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı bir kez daha doğrulandı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ-OPCW) Gerçek Bulma Misyonu (FFM), Suriye’nin Kafr Zeita kasabasında zehirli kimyasalların kullanıldığı iddia edilen olaylarla ilgili araştırmasını tamamladı.

Yayımlanan raporda, Suriye’de klor gazının silah olarak kullanıldığı sonucuna varıldı. 1 Ekim 2016’da Kafr Zeita’da bir sahra hastanesinin yakınında zehirli gaz içeren iki endüstriyel klor tüpünün patlatılması sonucu yaklaşık 20 kişinin boğulma ve nefes alma güçlüğü çektiği bildirilmişti. Olaya ilişkin yapılan detaylı araştırma neticesinde, endüstriyel klor tüpünün silah olarak kullanıldığı sonucuna varıldı.

İNKAR TUTMADI

Yayımlanan rapor, rejimin yalanlarını da ortaya koydu. Esed rejimi halka karşı çok kez kimyasal silah kullanmış ancak inkar politikasıyla bunu reddetmişti.

Ülkede çeşitli bölgelerde kimyasal silahların depolandığının raporlanmasına karşın rejim “muhaliflerin provokasyon amaçlı kimyasal silah kullanacağı” yalanını yayıp defalarca hedef saptırmaya çalışmıştı.

Saldırılardan etkilenen, yaralanan ve hayatını kaybeden Suriyeliler üzerindeki kimyasal yaraları gösteren görüntüler de yine inkar ediliyordu. KSYÖ’nün raporu, rejimin Suriye’de işlediği savaş ve insanlık suçlarına önemli delil olarak görülüyor.

Suriye'deki kimyasal saldırıların yüzde 98'i Esed'e ait
DÜNYA
Suriye'deki kimyasal saldırıların yüzde 98'i Esed'e ait

Esed’in kimyasalı kanıtlandı
DÜNYA
Esed’in kimyasalı kanıtlandı
Konyaspor zirvenin peşinde

Konyaspor zirvenin peşinde

Zirvenin takipçisi Konyaspor, kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ilave zam.
CHPli Atakum Belediyesinden algı operasyonu: Atatürk Anıtı saldırganını takunyalı resmettiler

​Türkiye'nin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Büyükçekmece'deki gizemli kazıda yeni gelişme.

​İstanbul'da hangi memleketten kaç vatandaş yaşıyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.