​Esed’in bir kimyasal saldırısı daha kanıtlandı: Klor gazıyla boğmuş ​

Esed rejiminin Suriye’de sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı bir kez daha doğrulandı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ-OPCW) Gerçek Bulma Misyonu (FFM), Suriye’nin Kafr Zeita kasabasında zehirli kimyasalların kullanıldığı iddia edilen olaylarla ilgili araştırmasını tamamladı.

Yayımlanan raporda, Suriye’de klor gazının silah olarak kullanıldığı sonucuna varıldı. 1 Ekim 2016’da Kafr Zeita’da bir sahra hastanesinin yakınında zehirli gaz içeren iki endüstriyel klor tüpünün patlatılması sonucu yaklaşık 20 kişinin boğulma ve nefes alma güçlüğü çektiği bildirilmişti. Olaya ilişkin yapılan detaylı araştırma neticesinde, endüstriyel klor tüpünün silah olarak kullanıldığı sonucuna varıldı.

İNKAR TUTMADI

Yayımlanan rapor, rejimin yalanlarını da ortaya koydu. Esed rejimi halka karşı çok kez kimyasal silah kullanmış ancak inkar politikasıyla bunu reddetmişti.

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Ülkede çeşitli bölgelerde kimyasal silahların depolandığının raporlanmasına karşın rejim “muhaliflerin provokasyon amaçlı kimyasal silah kullanacağı” yalanını yayıp defalarca hedef saptırmaya çalışmıştı.

Saldırılardan etkilenen, yaralanan ve hayatını kaybeden Suriyeliler üzerindeki kimyasal yaraları gösteren görüntüler de yine inkar ediliyordu. KSYÖ’nün raporu, rejimin Suriye’de işlediği savaş ve insanlık suçlarına önemli delil olarak görülüyor.

DÜNYA Suriye'deki kimyasal saldırıların yüzde 98'i Esed'e ait