Esed’in mayınları ölüm saçıyor

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin devrilmesiyle son bulan 14 yıllık savaşın etkileri, ülkedeki sivillerin hayatını tehdit etmeye davam ediyor. Suriye’nin birçok bölgesinde sık sık patlamamış mühimmatların ya da mayınların patlamasıyla can kayıpları yaşanıyor. Fransa merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Handicap İnternational’in konuya dair yaptığı çalışmaya göre, Suriye’deki mevcut nüfusun 3’te 2’si patlamamış mühimmatların sebep olduğu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Kuruluş tarafından yayınlanan raporda, 15 Mart 2011’de başlayan Suriye devrimi boyunca Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran’a bağlı milis gruplar başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, saldırılarında bir milyondan fazla mühimmat kullandı. 100 ila 300 bin arası mühimmat, kullanıldığı esnada patlamadı. Patlamamış mühimmatlar arasında binlerce varil bombası yer alırken yalnızca terör örgütü DEAŞ’ın çeşitli bölgelere 15 milyon mayın ektiği öne sürüldü.

Suriye Sivil Savunma Örgütü’nün (Beyaz Baretliler) ülkedeki patlamamış mühimmat ve mayınlara ilişkin olarak Yeni Şafak’a verdiği bilgiye göre, 27 Kasım 2024 ile 2 Şubat 2025 tarihleri arasında 56 sivil mayın ya da mühimmat patlaması sonucu yaşamını yitirirken 106 sivil de yaralandı. Ölenlerin 9’unu, yaralananların da 40’ını çocuklar oluşturdu. Beyaz Baretliler ekiplerinin 26 Kasım 2024 ile 26 Ocak 2025 arasında, tespit ettiği 1236 mayın ve patlamamış mühimmattan 744’ünü imha ettiğine işaret eden örgüt, Suriye’nin tamamında bu tür mühimmat ve mayınların bulunabileceğini ancak bunların daha fazla rejim güçlerinin saldırıları altındaki Suriye’nin kuzeybatı ve kuzey bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti. Şu âna kadar 176 tehlikeli bölge belirlediklerine işaret eden örgüt, bu noktada farkındalık çalışmaları için 357 eğitim oturumu gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Öte yandan, Handicap National’in paylaştığı verilere göre, Esed rejimi ve destekçileri ile terör örgütlerinin Mart 2011’den beri sivil yerleşimlere yönelik düzenlediği saldırılarda 500 bini aşkın Suriyeli yaşamını yitirirken 10 milyondan fazla Suriyeli de içte ve dışta mülteci durumuna düştü. Rejimin yıkılmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülke içindeki 800 bin, ülke dışındaki 279 bin Suriyeli asli yerlerine geri döndü. Mültecilerin döndüğü yerlerde ise binlerce patlamamış mühimmat ve mayın büyük tehlike oluşturuyor.