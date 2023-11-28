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Dünya

Esir takasında beşinci gün: Hamas 10 İsrailli rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Bu gelişmenin ardından İsrail'in de varılan mutabakat kapsamında 30 Filistinli esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Semih Bozkuş
22:19 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 23:30 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Esir Takası (Foto: Arşiv)

Esir Takası (Foto: Arşiv)

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası beşinci günde de devam etti. Bu kapsamda İsrail 30 esiri; Hamas ise 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esiri serbest bıraktı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esir serbest bırakıldı.


İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 30 Filistinli esiri serbest bıraktı.


Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.


Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin isim listesine de yer verilmişti.


Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirler İsrail'e ulaştı


Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.


Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtmişti.


İsrail ordusu da 10'u İsrailli, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğrulamıştı.


Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı


İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.


İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.


Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu


Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu
Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, toplam 43 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kassam Tugayları ile serbest bırakılan İsrailli esirler arasındaki samimi görüntüler dünya genelinde gündem olmuştu. Kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarının kızına ve kendisine gösterdiği insani tavırdan dolayı teşekkürlerini sunduğu bir mektup yazdı. Kadın, kaleme aldığı mektupta, ''Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizin ve yolda karşılaştığımız diğer iyi insanların sayesinde Kızım Gazze'de kendini kraliçe olarak görüyordu'' ifadelerini kullandı.


#esir takası
#Gazze Şeridi
#Hamas
#israil
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