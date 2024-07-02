Esirleri canlı kalkan yaptılar

Gazze’de 38 bine yakın kişiyi acımasızca katleden ve tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atan İsrail güçleri, eylemlerinde bütün uluslararası hukuk normlarını ve insan haklarını ayaklar altına aldı. Geçtiğimiz günlerde işgalci gücün Batı Şeria’ya bağlı Cenin’de, yaralı bir Filistinliyi, baskınlarda canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. İnfial yaratan söz konusu olay sıcaklığını korurken, terör devletinin bu yasa dışı eylemi düzenli olarak uyguladığı ve askeri bir prensip haline getirdiği ortaya çıktı. El Cezire tarafından yayınlanan görüntülerde işgalci İsrail'in Gazze'deki yıkılan ev ve tünellerde Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullandığını gösterildi.

ELLERİNİ BAĞLADILAR

Görüntülerde işgalci askerlerin Gazze Şeridi'nde Filistinli mahkumların iplerle bağlayıp, yarı çıplak bir vaziyette evlere soktuğu görüldü. El Kassam askerlerinin evlere kurduğu mayınlı düzenekler yüzünden son günlerde sahada ağır kayıplar verdiği bir dönemde işgalci gücün, Filisitinli esirleri zorla evlere önden soktuğu belirtildi. Videoda esirlerin kanlar içinde olduğu ve elleri bağlı bir şekilde çaresizce ölüme yollandığı görülüyor.

ÜNİFORMAYLA TÜNELLERE SÜRÜYORLAR

Başka bir videoda ise esirlerin İsrail üniforması giydirilerek ve vücutlarına kamera yerleştirilerek tünellere sokulduğu görüldü. İşgalci İsrail askerlerinin, esirleri tünellerde dolaştırarak mayın ve patlayıcı tespiti yaptığı ve olası Kassam pususuna karşı Filistinlileri kurban ettikleri anlar kaydedildi. İşgalci güç, söz konusu barbarca eylemin bir benzerini geçtiğimiz günlerde Batı Şeria’da da uygulamıştı. İsrail askerleri, 22 Haziran'da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında 3 genci silahla yaralamış, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullanmış ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olmuştu. Sosyal medyada yayılan videoda, Cenin'de yaşayan Mücahid Azmi isimli Filistinli sivilin, iki ambulansın yanından geçen bir askeri cipe bağlandığı görülmüştü.

CANLI KALKAN SAVAŞ SUÇU

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasını "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi ve uluslararası mercîlere İsrail’in yargılanması çağrısında bulundu. Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Nazi işgal ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanması tam teşekküllü bir savaş suçudur" ifadesini kullandı. Rişk, Filistinli tutukluların ve esirlerin maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye canlı kalkan suçunun da eklendiğini vurguladı.















