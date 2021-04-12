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Dünya Ermenistanı karıştıracak iddia Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan İngiliz ajanı
ASYA

Eski Başbakan'dan bomba iddia: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan İngiliz ajanı

Ermenistan'ı karıştıracak iddia: Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan İngiliz ajanı

Ermenistan eski Başbakanı Hrant Bagratyan, ülkenin mevcut görevde olan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın İngiliz ajanı olduğunu ileri sürdü. Bagratyan, Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve tehlikeli oyunlar oynadığı iddiasında bulunurken ülkedeki 53 avukat ise Sarkisyan aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Eski Başbakandan bomba iddia: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan İngiliz ajanı
Cumhurbaşbakanı Armen Sarkisyan

Başkent Erivan’da 53 avukat Cumhurbaşkanı’nın İngiliz vatandaşı olduğu ve Ermeni halkından bazı özel bilgileri gizlediği suçlaması ile Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan için ‘’Uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. İngiliz Kraliçesi’nin yanında onun özel unvanı var. Britanya’ya sadık ve Birmingham Sarayında önemli bir yeri var’’ ifadelerini kullandı.

Zülfikarov, Sarkisyan’ın ülkesinde çifte vatandaşlığa sahip olmak ve bunu kendi halkından saklamakla suçlandığını kaydetti.

SARKİSYAN MI6 AJANI!

Zülfikarov ayrıca Londra’nın uluslararası arenada Sarkisyan’ı açık ve güçlü bir biçimde desteklediğine vurgu yaptı. Ermenistan’da 1993-1996 yılları arası Başbakanlık görevinde bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hrant Bagratyan, Sarkisyan’a ‘’MI6 ajanı’’ dedi.

Sarkisyan’ı Britanya’nın amaçlarına hizmet etmekle suçlayan Bagratyan, Ermenistan halkına ihanet ediyor dediği Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve tehlikeli oyunlar oynadığı iddiasında bulundu. Başkent Erivan’da 53 avukatta Sarkisyan aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyurusunda bulundu.

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