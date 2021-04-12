Ermenistan'ı karıştıracak iddia: Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan İngiliz ajanı

Başkent Erivan’da 53 avukat Cumhurbaşkanı’nın İngiliz vatandaşı olduğu ve Ermeni halkından bazı özel bilgileri gizlediği suçlaması ile Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan için ‘’Uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. İngiliz Kraliçesi’nin yanında onun özel unvanı var. Britanya’ya sadık ve Birmingham Sarayında önemli bir yeri var’’ ifadelerini kullandı.

Zülfikarov, Sarkisyan’ın ülkesinde çifte vatandaşlığa sahip olmak ve bunu kendi halkından saklamakla suçlandığını kaydetti.

SARKİSYAN MI6 AJANI!

Zülfikarov ayrıca Londra’nın uluslararası arenada Sarkisyan’ı açık ve güçlü bir biçimde desteklediğine vurgu yaptı. Ermenistan’da 1993-1996 yılları arası Başbakanlık görevinde bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hrant Bagratyan, Sarkisyan’a ‘’MI6 ajanı’’ dedi.

REKLAM

Sarkisyan’ı Britanya’nın amaçlarına hizmet etmekle suçlayan Bagratyan, Ermenistan halkına ihanet ediyor dediği Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve tehlikeli oyunlar oynadığı iddiasında bulundu. Başkent Erivan’da 53 avukatta Sarkisyan aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyurusunda bulundu.

DÜNYA Paşinyan’dan Rusya’ya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi

DÜNYA İşgalinden kurtarılan Şuşa'da İskender füzesi izi: Ermenistan doğruladı