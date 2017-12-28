Eski futbolcu George Weah Liberya'nın yeni lideri oldu

Liberya'da devlet başkanlığı seçiminlerini eski futbolcu George Weah kazandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, muhalefet partinin adayı eski futbol yıldızı Weah, iktidar partinin adayı Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai karşısında oyların yüzde 53'ünü alarak zafere ulaşmıştı.

George Weah'in seçimleri kazandığı resmen açıklandı.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, ikinci tur seçim için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin büyük bir kısmı sandığa gitmedi.

George Weah kimdir?

George Weah, tarihinde Monrovia, Liberya'da dünyaya geldi.

Futbola 1981 senesinde Young Survivors altyapısında başlayan Weah, ilk profesyonel sözleşmesini ise 1985 senesinde Mighty Barolle ile imzaladı.

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Burada forma şansı bulduğu 10 maçta 7 gol atarak dikkat çeken genç forvet, 1986 senesinde Invincible Eleven'a transfer oldu.

Invincible Eleven'da sadece bir sezon forma giyen Weah, burada 23 maçta 24 gol bularak yakalaması zor bir istatistiğe sahip olunca büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı ve 1988 senesinde Fransa'nın önemli kulüplerinden AS Monaco'da oynamaya başladı.

1988-92 yılları arasında forma şansı bulduğu 103 maçta 47 kez rakip ağları havalandırarak katkıda bulunduğu Monaco'daki başarısıyla, 1992 senesinde bir başka Fransız ekip olan dünya devi Paris Saint-Germain tarafından transfer edildi.

3 sezon formasını giydiği Paris SG bünyesinde maçta forma giyen Weah, kez gol atarak dünya kamuoyu tarafından tanınacağı İtalyan devi Milan'a transfer oldu.

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Milan'da sadece attığı gollerle değil, attığı depar ve yaptığı asistlerle de kulüp için efsaneleşen Weah, halen "eski Milan'lı futbolcu" olarak anılmaktadır.

Burada forma giydiği beş sezonda 114 maçta 46 gol ile takımına destek veren Weah, Milan'dan sonra eskisi kadar istikrar gösteremedi.

2000 senesinde İngiltere'nin en önemli kulüplerinden Chelsea'ye kiralandı. Aynı sene bir başkta İngiliz ekip Manchester City'e transfer oldu. Sadece 7 maç sonra yine 2000-01 sezonunda, Fransız Marsilya bünyesine dahil oldu.

2001-03 yılları arasında ise El-Cezire'de oynayan Weah, 8 maçta 13 gol attıktan sonra eski performansını devam ettirebileceğini kanıtladı. Lâkin 2003 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırdı.