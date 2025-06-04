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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e hapis cezası

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e hapis cezası

00:354/06/2025, الأربعاء
AA
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Yolsuzluk ve Koy Taş köyünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Yolsuzluk ve Koy Taş köyünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e yasa dışı zenginleşme, 7-8 Ağustos olaylarına karışma suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski Cumhurbaşkanın mülküne ve devlet ödüllerine de el konuldu.

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesi, Atambayev'i, yasa dışı yollardan arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve Koy Taş köyünde 7-8 Ağustos 2019'da yaşanan olaylara katılmaktan yargılandığı davada suçlu buldu.

Mahkeme, Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Cumhurbaşkanının mülküne ve devlet ödüllerine el konuldu

Atambayev ile aynı davada yargılananlarla ilgili de kararını açıklayan Mahkeme, eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov'u ve eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov'u 7 yıl 8 ay, eski milletvekilleri İrina Karamuşkina ve Asel Koduranova'yı 7 yıl 6 ay, eski milletvekili Meerbek Miskenbayev'i ve Atambayev'in koruması Kanat Sagınbayev'i 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gazeteci Kunduz Joldubayeva'nın ise şartlı tahliyesine hükmeden Mahkeme, Atambayev'in mülkü ile tüm devlet ödüllerine el konulmasına ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev

7-8 Ağustos olayları

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı şekilde serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine, 7-8 Ağustos 2019'da operasyon düzenlemişti.

Atambayev'in evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, 6 güvenlik görevlisinin rehin alındığı ileri sürülmüş, operasyonda bir özel harekatçı öldürülmüştü. Gözaltına alınan Atambayev'in evinde arama yapan polis, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmişti. Daha sonra, Atambayev ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümü bloke edilmişti.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Alfa Özel Harekat Ekibi Başkan Yardımcısı Üsenbek Niyazbekov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla Atambayev'e cinayet suçlaması yöneltilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı'nın Koy Taş köyünde kurduğu ev arsasının yasa dışı yollardan edindiği belgelenmişti.


Atambayev yurt dışında

Koy Taş köyünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı şekilde serbest bırakılmasıyla ilgili davadan 11 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

Yolsuzluk suçundan da 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Atambayev, 3,5 yıl hapis yattıktan sonra yurt dışında tedavi görmek için salıverilmişti.

Atambayev, ülkede 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.



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