Eskisinden güzel olacak

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa’nın valisi Bayram Seferov, “Medeniyet beşiği Şuşa, eskisinden de daha güzel olacak. Şuşalılar, evlerine geri dönecek” dedi. Seferov, Şuşa’nın 28 yıldır çektiği eziyet ve zulmün sona erdiğini bildirdi.
Seferov, 1951 yılında Şuşa’da doğduğunu 69 yaşında olduğunu söyleyerek, “Hayatımın 41 yılını Şuşa’da geçirdim. Ve operasyonun 41’nci gününde Şuşa özgürleştirildi. Okula orada gittim. Ailemin hepsi orada yaşadı. Ermeniler bizi bir gecede evimizden çıkardı. Evlerimize, arazilerimize el koydular. Yakın zamanda Şuşa’ya gideceğim, evime kavuşacağım” dedi.
- Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına sevinç göş yaşları ile teşekkür eden Seferov, “28 yıl çektiğimiz eziyete, zulme dünya sessiz kaldı. Dünya bize haksızlık yaptı. Artık topraklarımız işgalden kurtuluyor ve özgürleşiyor. Şimdi hedef Hocalı’nın özgürleşmesidir. Bütün topraklarımızı işgalden kurtaracağız” diye konuştu.