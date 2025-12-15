Estonya 600 savunma sığınağı kuracak

Rusya ile olan güneydoğu sınırı boyunca Baltık Savunma Hattı projesi kapsamında ilk beton sığınakların kurulumuna başlandı. Estonya Savunma Yatırımları Merkezi Sözcüsü Krismar Rosin, sığınakların ülkenin güneydoğusunda kurmaya başladıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar toplam 28 sığınağın tamamlanması hedefleniyor. Bu ilk aşama, AB ve NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan 600 sığınaklık ağın başlangıcını oluşturuyor. Bu yapılar, olası bir Rus saldırısını durdurmaya yönelik katmanlı savunma sisteminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.