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Dünya Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekeleyi ele geçirdi
AFRİKA

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi ele geçirdi

Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan Mekele şehrinin ordu birlikleri tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Etiyopya ordusunun operasyonundan bir fotoğraf.
Etiyopya ordusunun operasyonundan bir fotoğraf.

TPLF'ye yönelik operasyonu yürüten komutanlardan General Birhanu Jula, yaptığı açıklamada, Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin Mekele şehrinin ele geçirdiğini belirtti.

Başbakan Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ana operasyon başarıyla sonuçlandı. Önümüzde, yok edilmiş olanı yeniden inşa etmek gibi kritik bir görevimiz var." ifadesini kullandı.

Zaferin Tigray halkının TPLF liderliği ile aynı çizgide olmadığını açıkça gösterdiğini vurgulayan Ahmed, Tigray halkının iyiliği, gelişimi ve güvenliği için çalışacağına da söz verdi.

Ahmed, pazartesi günü, TPLF'ye teslim olmaları için 3 gün süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı reddetmişti.

Operasyonun başarılı olarak sonuçlandığı açıklanırken şu anda TPLF liderlerinin nerede olduğunu bilinmiyor.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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