|
Dünya

Etiyopya'da yaklaşık 400 bin kişi sel ve heyelan tehlikesi altında

Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin sel ve heyelan tehlikesi altında olduğu bildirildi.

09:12 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Foto: AA
Foto: AA

Amhara Eyaleti yetkililerinden Tesfaw Batable, Amhara TV'ye yaptığı açıklamada, eyaletteki sel ve heyelan riskine dikkati çekti. Batable, Amhara'nın 32 bölgesinde yağışların aralıksız devam ettiğini, yaklaşık 400 bin kişinin heyelan ve sel tehlikesi altında yaşadığını belirtti.

Sel ve heyelanlardan etkilenen Kuzey Gondar, Güney Gondar ve Wag Hemra bölgelerinde durumun kritik olduğunu söyleyen Batable, olası afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü de şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı. Amhara'da 27 Ağustos'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

#Etiyopya
#Heyelan
#Sel
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı