Etkisi nesiller boyu sürecek

Gazze’de aylardır süren abluka ve insani yardım eksikliği, özellikle hamile kadınlar ve bebekler üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Başkan Yardımcısı Andrew Saberton, bölgeye yaptığı ziyaretten sonra “Gördüğüm manzara bir distopik film setini andırıyordu” diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi. Saberton, Gazze nüfusunun dörtte birinin açlık sınırında yaşadığını belirtti. Bunlar arasında 11.500 hamile kadın bulunuyor. Açlığın hamilelik döneminde yarattığı yetersiz beslenme, hem anne hem de bebek sağlığı için ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Doğumların yüzde 70'i prematüre

Savaş öncesi dönemde prematüre veya düşük kilolu doğan bebek oranı yüzde 20 civarındayken, şimdi bu oran yüzde 70’e yükselmiş durumda. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların da sağlığını tehdit ediyor.

Hastaneler Enkaz Halinde

UNFPA verilerine göre, Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ü hasar görmüş veya tamamen yıkılmış durumda. İşleyen sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 15’i acil doğum hizmeti verebiliyor. Temel tıbbi malzemelerin tükenmesi, doğum sırasında anne ölümlerini artırırken, güvenli doğum kontrol yöntemlerinin yokluğu bazı kadınları riskli ve sağlıksız yollara yöneltiyor.

Bedelini ömür boyu ödeyecekler

Ateşkesin ardından insani yardım çalışanlarının hareketi kısmen kolaylaşsa da, Saberton’a göre Gazze’ye ulaşan yardım hâlâ bir “damla” düzeyinde. “Gelen yardım miktarı, ihtiyaçların çok ama çok gerisinde. Eğer bu durum değişmezse, Gazze’nin yeni doğan nesli yetersiz beslenmenin bedelini ömür boyu ödeyecek” uyarısında bulundu.

Dünya artık sırtını dönemez

Saberton, "Gazze’de yaklaşık 70 bin ölü, yaklaşık 250 bin de yaralı olduğu belirtiliyor yani nüfusun yüzde 11'i. Bunu 340 milyon nüfuslu ABD'ye oranlarsak, yaklaşık 39 milyon kişiye tekabül ediyor" dedi. Saberton, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarete de değinerek, "Batı Şeria'da yaşam, hayatın her alanına hükmeden bariyerler ve kontrol noktalarıyla çevrili." diye konuştu. "Dünya artık ne Gazze ne de Batı Şeria'ya sırtını dönmeyi göze alabilir" diyen Saberton, Filistinlilerin yaşamının "sadece hayatta kalmanın" ötesine geçmesi, onurlu bir hayat sürmeleri için güvenlik, destek ve özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.











