F-22 Raptor savaş uçakları Orta Doğu'da

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken soykırım destekçisi ABD'den yeni bir hamle geldi. Pentagon, Orta Doğu'da bulunan hava üslerine hayalet savaş uçakları gönderme kararı aldı.
İki buçuk saat arayla kalkış yaptılar
Flightradar'dan elde edilen veriler, sevkiyatın iki part halinde yapıldığını gösteriyor. 6 adet F-22 Raptor savaş uçağı ve 3 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı, sabah saat 10.30 sularında İngiltere'den kalkış yaptı. Yaklaşık iki buçuk saat sonra yine aynı sayıda F-22 ve KC-46 kalkış yaparak Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. İlk sevkiyatın saat 16.30, ikinci sevkiyatın ise 19.00 sularında ABD'ye ait el-Udeyd Hava Üssü'ne varacağı öngörülüyor.
Sevkiyat İngiltere'den yapılıyor
Londra'nın kuzeyinde Mildenhall Hava Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 Raptor hayalet savaş uçağı, Orta Doğu'daki ABD üslerine doğru ilerliyor. Mildenhall Hava Üssü, ABD ve İngiltere tarafından kullanılıyor.
ABD bu hayaleti İsrail'e bile satmıyor
ABD menşeli, Lockheed Martin üretimi F-22 Raptor, düşük radar izi ile adeta görünmez oluyor. ABD, F-22 Raptor hayalet uçağı, soykırımının baş sponsoru olduğu terör devleti İsrail'e bile satmıyor.