F-22 Raptor savaş uçakları Orta Doğu'da

Flightradar'dan elde edilen veriler, sevkiyatın iki part halinde yapıldığını gösteriyor. 6 adet F-22 Raptor savaş uçağı ve 3 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı, sabah saat 10.30 sularında İngiltere'den kalkış yaptı. Yaklaşık iki buçuk saat sonra yine aynı sayıda F-22 ve KC-46 kalkış yaparak Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. İlk sevkiyatın saat 16.30, ikinci sevkiyatın ise 19.00 sularında ABD'ye ait el-Udeyd Hava Üssü'ne varacağı öngörülüyor.