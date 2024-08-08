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Dünya

F-22 Raptor savaş uçakları Orta Doğu'da

ABD, Orta Doğu'ya 12 adet F-22 Raptor hayalet savaş uçağı gönderdi. Yeni Şafak'ın açık kaynaklardan edindiği bilgilere göre savaş uçakları İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nden kalkış yaptı. 12 hayalet uçak, beraberindeki 6 yakıt uçağıyla birlikte Orta Doğu'ya geliyor.

Semih Kara
16:39 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD'ye ait F-22 Raptor hayalet savaş uçağı.
ABD'ye ait F-22 Raptor hayalet savaş uçağı.

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken soykırım destekçisi ABD'den yeni bir hamle geldi. Pentagon, Orta Doğu'da bulunan hava üslerine hayalet savaş uçakları gönderme kararı aldı.


ABD üretimi F-22 Raptor hayalet savaş uçağı.

İki buçuk saat arayla kalkış yaptılar


Flightradar'dan elde edilen veriler, sevkiyatın iki part halinde yapıldığını gösteriyor. 6 adet F-22 Raptor savaş uçağı ve 3 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı, sabah saat 10.30 sularında İngiltere'den kalkış yaptı. Yaklaşık iki buçuk saat sonra yine aynı sayıda F-22 ve KC-46 kalkış yaparak Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. İlk sevkiyatın saat 16.30, ikinci sevkiyatın ise 19.00 sularında ABD'ye ait el-Udeyd Hava Üssü'ne varacağı öngörülüyor.


ABD'ye ait 3 adet KC-46A yakıt ikmal uçağı, Akdeniz üzerinden Orta Doğu'ya doğru ilerliyor.

Sevkiyat İngiltere'den yapılıyor


Londra'nın kuzeyinde Mildenhall Hava Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 Raptor hayalet savaş uçağı, Orta Doğu'daki ABD üslerine doğru ilerliyor. Mildenhall Hava Üssü, ABD ve İngiltere tarafından kullanılıyor.


Mildenhall Hava Üssü, İngiltere.

ABD bu hayaleti İsrail'e bile satmıyor


ABD menşeli, Lockheed Martin üretimi F-22 Raptor, düşük radar izi ile adeta görünmez oluyor. ABD, F-22 Raptor hayalet uçağı, soykırımının baş sponsoru olduğu terör devleti İsrail'e bile satmıyor.


Havada yakıt ikmali yapan bir F-22 Raptor.
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