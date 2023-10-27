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Dünya

Faciaya ramak kaldı: Pasifik'te ABD ve Çin arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD ve Çin savaş uçakları arasında Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma. Savaş uçaklarını birbirine 3 metreye kadar yakınlaştı. Pentagon'dan olay sonrası açıklama gelirken Çin ise sessizliğini korudu.

12:03 - 27/10/2023 Cuma
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ABD ve Çin arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD ve Çin arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD bombardıman uçağına, Çin ordusuna ait savaş uçağının "güvensiz" engelleme yaptığı aktarıldı.


Açıklamada, "Söz konusu uçak, kontrolsüz bir aşırı hızla uçağımıza yaklaştı ve uçağın 3 metre yakınında uçtu. İki uçak için de çarpışma tehlikesi oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.


Olaya ilişkin Çin tarafından henüz bir açıklama gelmedi.


ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ekim'de yapılan testte, bir SM-6 füzesi, USS Savannah (LCS 28) Kruvazörü'nde bulunan konteynerli fırlatma sisteminden ateşlenerek belirlenen hedefe ulaştı.


Yapılan testte, konteynerli fırlatma sistemleri entegre edilen kıyı muharebe gemilerinin kara ve deniz yüzeyindeki hedeflerine atış imkanları denendi.


İlk olarak eylül 2021'de denendi


Defence Blog'un haberine göre ise testte kullanılan "MK 70 Füze Taşıma Sistemi" olarak adlandırılan fırlatma sistemi, 12 metrelik konteynere monteli 4 adet Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi'nden oluşuyor ve ilk olarak Eylül 2021'de test edildi.


Testte kullanılan SM-6 füzeleri, sabit ve döner kanatlı uçaklara, insansız hava araçlarına, hem denizde hem de karada uçuş halindeki gemisavar seyir füzelerine, balistik füzelere karşı kullanılıyor.


"RIM-174 Standart Uzatılmış Menzilli Aktif Füze (ERAM)" olarak da adlandırılan SM-6, yüksek hızlı gemisavar füzesi olarak veya gerektiğinde GPS güdümü eklenerek kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor.



#ABD
#Çin
#Pasifik
10 saat önce
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