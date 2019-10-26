Dünya Fasta taciz davası Yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası
AFRİKA

Fas'ta taciz davası: Yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

Fas'ta taciz davası: Yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi AA
Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin.
Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin.

Daha önce verilen 12 yıllık ceza kararına itirazın ardından kurulan İstinaf Mahkemesi, Buişrin'i suçlu bularak cezasını 15 yıla çıkardı.

  • Kazablanka'daki başında bulunduğu gazete merkezinden 23 Şubat 2018'de polis baskınıyla götürülen Buişrin'in davasına ilişkin gelişmeler ve mahkeme oturumları uluslarası ve yerel medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

50 video kasetine ulaşıldı

Başsavcılık, Buişrin'i 26 Şubat 2018'de "insan ticareti, taciz, cinsel sömürü amaçlı nüfuz ve teşhirle tehdit suçlarından" ceza mahkemesine sevketmişti.

  • Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında, şüphelinin işlediği suçlara ilişkin 8 kadına ait görüntülerin yer aldığı 50 video kasetine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Suçlamaların uydurma olduğunu söyleyen Buişrin, bunun sebebinin gazetesindeki köşesinde her gün kaleme aldığı sert muhalif yazılardan kaynaklandığını öne sürüyor.

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