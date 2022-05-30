FDA hepatit virüsü ile bağlantılı organik çilekleri araştırıyor

FDA, tüketicileri 5 Mart ile 25 Nisan arasında satın alınan çilekleri yememe konusunda uyarmaya başladı. Raf ömrü dolan çilekler, ülke çapındaki ünlü perakendecilerde satıldı.
HAYAT
Karaciğerin düşmanı
Kaliforniya, Minnesota ve Kanada'daki insanlar hastalanmadan önce çilek satın aldıklarını bildirdi. FDA'ya göre ülke çapında şimdiye kadar en az 17 hastalık ve 12 hastaneye yatış kaydedildi.
FOTOĞRAF 12
Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?
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Gizli hepatit hastalığının sebebinin hem kovid hem de eşlik eden diğer enfeksiyon nedeniyle meydana gelen \"aşırı bağışıklık yanıtı\" olabileceği belirtilirken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şirin Güven, Türkiye'de henüz tespit edilmiş bir hepatit vakası olmadığını kaydetti.
Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde, çocuklarda ağır kusma ve ishal şikayetiyle ortaya çıkan adenovirüs vakalarını dikkatle takip ediliyor.
Kliğin Çocuk Acil İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şirin Güven ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Esra Polat, kovidin uzun dönem etkisinin bu enfeksiyonlarda da uzun süre görüleceği değerlendirmesi yaptı. <br>
Prof. Dr. Şirin Güven, ailelerin hijyen kurallarına bu dönem daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak \"Eskiden adenovirüs enfeksiyonları bu kadar şiddetli seyretmiyordu. Özellikle okul çağı çocuklarda bu belirtiler varsa çocuk, iyileşene kadar okula gönderilmemeli, temas izolasyonuna dikkat edilmeli\" dedi.<br>
Prof. Dr. Güven ise kısa süre önce dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir makalede, çocuk hepatitlerinin yaklaşık yüzde 72'sinde 'adenovirüs 41F' tespit edildiği, yüzde 18'inde ise eşlik eden Kovid enfeksiyonu da görüldüğü tespitini paylaştı. Güven \"Kovid ile diğer virüslerin birlikteliği, enfeksiyonun ağır seyretmesine neden olabilir. Şöyle varsayılıyor; Kovid, bağırsaktaki geçirgenliği artırıyor ve bağırsaktan birçok diğer uyarıcıların, adenovirüs gibi, geçmesini ve bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasına sebep oluyor.\" dedi.
\"VAKALAR TAKİBE ALINDI\" <br>Şu ana kadar kendi klinikleri ve Türkiye'de \"gizemli hepatit\" vakası tespit edilmediğini de belirten Prof. Dr. Güven, \"Biz kliniğimizde bugüne kadar adenoviüse bağlı çok ağır hepatit vakası görmedik. Normalde rotavirüs, adenovirüs enfeksiyonları arttı bu dönem. Ama Avrupa ve Japonya'da bildiren vakalar gibi ağır vakalar tespit edilmedi. Bu vakaların, özellikle karaciğer enzim yüksekliğiyle seyredenlerin tümü takibe alındı. Sanırım diğer klinikler de bu şekilde vakalarını toplayıp takip ediyor. Bizim de yakında Türkiye verileri ortaya çıkar\" dedi.
\"HER YAZ GÖRDÜĞÜMÜZ SALGINLAR BU KEZ FARKLILAŞABİLİR\"<br>Rotavirüs veya adenovirüse bağlı ishal salgınlarının her yıl yaza doğru yaygın olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Güven, Kovid'in etkileri nedeniyle artık hastaların klinik seyrinde değişimler gözlenebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Güven, \"Belki de Kovid, bu hastalıkların daha ağır seyretmesine neden oldu. İster adenovirüse bağlı ister rotavirüse bağlı hepatitler bulaşıcı bir hastalık olduğu için, özellikle hijyen kurallarına uyma, hasta çocukların temas izolasyonlarının sağlanması, el hijyeni bu durumda çok önemli\" dedi. <br>
\"VAKALARDA ASIL ETKEN HEPATİT VİRÜSLERİ DEĞİL\"<br>Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Esra Polat ise, hastalığın bağışıklığı baskılanmış ya da 6 yaşından küçük çocuklarda görülme olasılığı daha yüksek olduğunu belirterek \"Bu hastalarda geçirilmiş bir Kovid-19 enfeksiyonu olmasıyla konu gündeme geliyor. Aslında Kovid-19 enfeksiyonunun, mide bağırsak sisteminde uzun süre varlığını sürdürebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde bağırsakta geçirgenlik artışına neden oluyor. Bu da bir süre sonra bağırsağın o bölgesindeki immün sistemin de aktive olmasına ve birtakım maddeler salınmasına neden oluyor. Kovid, bağırsakları başka enfeksiyonlara daha açık hale getiriyor olabilir\" dedi.
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ <br>Gizemli hepatit vakalarında semptomların başlangıcının genellikle bulantı, kusma ve ishal ile olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Polat, şu uyarılarda bulundu: <br>\"Takibinde sarılık da eşlik ediyor. Ciddi karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Bu çok ani gelişen bir tablo ve arkasından karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilecek durum dahi oluşabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda karaciğer enzimleri 'AST ALT' değerlerine ve karaciğer sentez kapasitesini değerlendiren tetiklerin takibine dikkat edilmeli.\"<br>
SESSİZ KOVİD ENFEKSİYONUNA DİKKAT<br>Kovid enfeksiyonunun her zaman semptomlarla kendini belli etmediğini belirten Doç. Dr. Polat , \"Özellikle son zamanlarda önlemlerin de hafifletilmesi ile birlikte kimisi sessiz enfeksiyon geçirebiliyor. Kovid belirtileri olmasına rağmen testlerde negatiflik saptayabiliyoruz ama testin negatif olması çocuğun Kovid enfeksiyonu geçirmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla aynı evi paylaşan, yakın teması olan bireylerde, bu konulara dikkat etmek lazım.\" dedi.
\"ÇOCUK SU BİLE İÇEMİYORSA MUTLAKA YAKIN TAKİBE ALINMALI\"<br>Doç. Dr. Polat, gizemli hepatit vakalarıyla ezberlerin değiştiğine de işaret etti. Polat, şunları söyledi: \"Adenovirüsler tabii ki birçok organ ve doku tutulumu yapabiliyor. Ancak çok basit enfeksiyondan, çok basit üst solunum yolu enfeksiyonundan ağır tabloya kadar dönüşebileceğini de bu şekilde öğrenmiş ve hatırlamış olduk. Hangi durumlarda alarmda olmalıyız? Çocukta ağır kusma ve ishal tablosu varsa, ağızdan beslenemeyecek derecede, su bile içemeyecek kadar tablosu bozulmuşsa bu bizim için çok çok önemli. Ciddi bir bulantı kusma durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak hekim tarafından değerlendirilmeli. Bu tablo çok hızlı da seyredebileceği için seri takiplerde gidişatı da görmek gerekecek. Hijyen konusuna ise daha çok dikkat etmek gerekli. Özellikle öğrencilere okulda öğretmenlerinin uyarıda bulunması ve bağırsak geçirgenliğinin artışına katkıda bulunabilecek fast-food tarzında ya da sağlıksız gıdalarla beslenmenin de önlenmesi çok önemli.\"
Gizemli hepatit hızla yayılıyor: En çok çocuklarda görülüyor
Çocuklarda görülen "gizemli hepatit" vaka sayıları artmaya devam ediyor. Şimdiye dek İngiltere, ABD, İsrail, Kıbrıs, hatta Japonya dahil olmak üzere 20 ülkede tespit edilen ve ani gelişen hepatit vakalarının sayısı 350'ye ulaştı. Peki Gizemli hepatit nedir? Gizemli hepatit belirtileri neler? Gizemli hepatit nasıl bulaşır? Gizemli hepatit nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar haberimizde...
Hepatit virüsü belirtileri
Hepatit karaciğer hastalığına neden olabilen bulaşıcı bir virüstür. Belirtileri yorgunluk, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık, koyu renkli idrardır. Enfeksiyonlar tipik olarak bir ila iki hafta içinde iyileşir ancak nadir durumlarda kronik hale gelebilir.
FOTOĞRAF 12
Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?
FDA ülke çapındaki tüketicilere "Çileklerin ne zaman ve nerede satın alındığından emin değilseniz, atmalısınız. Dondurulmuş çilekler de atılmalıdır." uyarısında bulundu. Ayrıca FDA çilek tükettikten sonra hepatit semptomları yaşayan herkesin sağlık uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.