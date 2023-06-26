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Dünya

Federal Güvenlik Servisi duyurdu: Moskova'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya'nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, başkent Moskova’da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri ve seyahat kısıtlamalarının yerel saatle 9’da kaldırıldığını duyurdu.

09:26 . 26/06/2023 Pazartesi
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Moskova ve çevresinde durumun istikrarlı olduğu belirtildi.

Moskova ve çevresinde durumun istikrarlı olduğu belirtildi.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.


Anlaşmanın öncesinde Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini ve pazartesi günü "riskleri en aza indirmek" için "çalışılmayan bir gün" olacağını açıklamıştı. Şehir servisleri yüksek alarmda uyarısı yapmıştı.


Yetkililer, Moskova'da tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurmuştu. Anlaşmanın ardından ise Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.


#Rusya
#Moskova
#kısıtlama
2 saat önce
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