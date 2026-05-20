Filipinler'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

10:3220/05/2026, Çarşamba
DHA
Foto: DHA
Filipinler'in Benguet eyaletinde hava kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Filipinler Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait SF260 tipi eğitim uçağı, Benguet eyaletine bağlı Tuba kasabasındaki dağlık ve ormanlık alana düştü. Yetkililer, kaza sonucu uçakta bulunan 2 askeri personelin yaralandığını duyurdu.

Batangas kentindeki Fernando Hava Üssü'nden havalanan uçağın, en son Loakan Havalimanı yakınlarında tespit edildiği ve ardından radardan kaybolduğu aktarıldı.

Olay yerine sevk edilen acil durum ve kurtarma ekiplerinin yaralıları bölgeden tahliye ettiği belirtilirken, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

