Dünya Filipinlerde Phanfone Tayfunu bilançosu 13 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de Afet Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Noel akşamı etkili olan Phanfone tayfunu nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Bölge sular altında kaldı.
Bölge sular altında kaldı.

Filipinler’de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Tufan nedeniyle evler yerle bir oldu.
  • Yetkililer, Capiz ve Iloilo kenti ile Leyte adasındaki ölümlerde, 13 yaşındaki bir çocuğun elektrik çarpması sonucu, 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, başka 1 kişinin de trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Vinç devrildi.

58 bin kişi tahliye edildi

Salı günü ülkeyi vuran ve etkisini sürdüren tayfunun hızı saatte 150 kilometreye ulaşarak şiddetli yağmur ve su baskınlarına da neden oldu. Fırtına öncesi 58 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Bölgede yaşayanlar, tufandan sonra enkazların altında sağlam eşyalarını çıkarıyor.

Çok sayıda ev zarar gördü ve feribot seferlerinin iptal olmasının ardından 15 binden fazla kişi limanlarda mahsur kaldı. Adadaki uçak seferleri de iptal edildi.

Tayfundan dolayı ağaçlar yerinden söküldü.

Öte yandan, Phanfone Tayfununun batıya doğru yönelerek Güney Çin Denizi’ne ilerlediği bildirildi.

Tüm detaylarla Kanal İstanbul

Tüm detaylarla Kanal İstanbul

​Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporuna ilişkin açıklama yapıyor.
İçinden ilk kare

İçinden ilk kare

Yerli otomobilin elektrik sistemi ve iç detayı paylaşıldı.
Terör örgütü PKKda çözülme sürüyor

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

5 terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
'Görüntülerdeki ben değilim'

'Görüntülerdeki ben değilim'

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırmıştı.
Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

​Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden askeri davet açıklaması.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

5 yıllık hasret<br>sona erdi

5 yıllık hasret
sona erdi

Hüsniye annenin evlat zaferinden duygulandıran kareler.

Bugün açıklanıyor

Bugün açıklanıyor

​7 milyon asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.

Heyecan dorukta!

Heyecan dorukta!

​'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü yarın kalkacak.
Mağdurlara<br> ödeme yapılacak

Mağdurlara
ödeme yapılacak

Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama.
Türkiye'de tek!

Türkiye'de tek!

Yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dan '750 beygir' çalışması.
Almadan<br>mutlaka bakın

Almadan
mutlaka bakın

Gıdada bilgilendirme zorunluluğu başlıyor.
Yaptırmayan yandı

Yaptırmayan yandı

​1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak.
İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.