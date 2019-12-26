Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Tufan nedeniyle evler yerle bir oldu.

Yetkililer, Capiz ve Iloilo kenti ile Leyte adasındaki ölümlerde, 13 yaşındaki bir çocuğun elektrik çarpması sonucu, 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, başka 1 kişinin de trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Vinç devrildi.



58 bin kişi tahliye edildi

Salı günü ülkeyi vuran ve etkisini sürdüren tayfunun hızı saatte 150 kilometreye ulaşarak şiddetli yağmur ve su baskınlarına da neden oldu. Fırtına öncesi 58 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Bölgede yaşayanlar, tufandan sonra enkazların altında sağlam eşyalarını çıkarıyor.

Çok sayıda ev zarar gördü ve feribot seferlerinin iptal olmasının ardından 15 binden fazla kişi limanlarda mahsur kaldı. Adadaki uçak seferleri de iptal edildi.

Tayfundan dolayı ağaçlar yerinden söküldü.

Öte yandan, Phanfone Tayfununun batıya doğru yönelerek Güney Çin Denizi’ne ilerlediği bildirildi.