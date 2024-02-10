|
Dünya

Filistin bayrağını gençler taşıyor

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya ve
04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:48 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Taha Ayhan.(oratada)
Taha Ayhan.(oratada)

ICYF’nin 5. Genel Kurulu'nda üst üste ikinci kez başkan seçilen Taha Ayhan, Yeni Şafak'a konuştu. “Küresel anlamda gençlerin Filistin meselesinde en önde olduğunu” belirten Ayhan, şunları söyledi: “Aslında gençlik açısından en kayda değer konu Gazze meselesi. 120 gündür yaptığım tüm seyahatlerde, gittiğim her ülkede Gazze'yle alakalı, Gazze lehine bir gösteriler var. Bir tane de İsrail lehine halkın yaptığı bir gösteriyi görmedim. Buna Amerika da dahil, Endonezya, Malezya, Tayland, Rusya, Afrika da dahil. Gazze lehine ses veren insanları gördük ki bunun önemli kısmı gençler.”

SOYKIRIMCILAR UTANÇ SAYFASINDA

Dijital bir platform kurduklarını belirten Ayhan, burada özellikle soykırım lehine konuşan isimleri, "Utanç sayfası"nda toplayarak arşivlediklerini de söyledi. Filistinlilerin yanında duran isimler için de bir "Onur sayfası" oluşturduklarını ifade eden Ayhan, “Bizim için onur payesi olan, Filistin'in yanında duran isimleri de tek tek arşivliyoruz ki, onları da beyaz sayfa ve siyah sayfa olarak insanların siyah sayfası vebal sayfası olmak üzere her gün tekrar tekrar güncelliyoruz.”



#Filistin
#Gazze
#ICYF
#Taha Ayhan
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ikramiye ödemesi artıyor: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?