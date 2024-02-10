Filistin bayrağını gençler taşıyor

ICYF’nin 5. Genel Kurulu'nda üst üste ikinci kez başkan seçilen Taha Ayhan, Yeni Şafak'a konuştu. “Küresel anlamda gençlerin Filistin meselesinde en önde olduğunu” belirten Ayhan, şunları söyledi: “Aslında gençlik açısından en kayda değer konu Gazze meselesi. 120 gündür yaptığım tüm seyahatlerde, gittiğim her ülkede Gazze'yle alakalı, Gazze lehine bir gösteriler var. Bir tane de İsrail lehine halkın yaptığı bir gösteriyi görmedim. Buna Amerika da dahil, Endonezya, Malezya, Tayland, Rusya, Afrika da dahil. Gazze lehine ses veren insanları gördük ki bunun önemli kısmı gençler.”

Dijital bir platform kurduklarını belirten Ayhan, burada özellikle soykırım lehine konuşan isimleri, "Utanç sayfası"nda toplayarak arşivlediklerini de söyledi. Filistinlilerin yanında duran isimler için de bir "Onur sayfası" oluşturduklarını ifade eden Ayhan, “Bizim için onur payesi olan, Filistin'in yanında duran isimleri de tek tek arşivliyoruz ki, onları da beyaz sayfa ve siyah sayfa olarak insanların siyah sayfası vebal sayfası olmak üzere her gün tekrar tekrar güncelliyoruz.”