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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönme kararı aldı.

15:15 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sol), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman (sağ)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sol), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman (sağ)

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Abbas'ın, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.



#Mahmut Abbas
#batı şeria
#israil
#Suudi Arabistan
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