Dünya Filistin Sanayi Birliği Gazzede 2019da 520den fazla fabrika kapatıldı
ORTADOĞU

Filistin Sanayi Birliği: Gazze'de 2019'da 520'den fazla fabrika kapatıldı

Filistin Sanayi Birliği, Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle 2019'da 520'den fazla fabrikanın kapandığını duyurdu. Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed el-Mensi, yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 yıldan fazla süredir Gazze'ye uyguladığı ablukanın sanayi sektörüne yansımalarını değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Sanayi Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed el-Mensi, açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail'in 10 yıldan fazla süredir Gazze'ye uyguladığı ablukanın sanayi sektörüne yansımalarını değerlendirdi.

  • "Abluka ve İsrail'in ithalat ile ihracata getirdiği kısıtlamalar, Gazze'de bu yıl 520'den fazla fabrikanın kapanmasına neden oldu." diyen Mensi, bunun sonucunda binlerce çalışanın işsiz kaldığını belirtti.

Söz konusu durumun da Gazze'deki fakirlik ve işsizlik oranını artırdığına dikkati çeken Mensi, "İşsiz kalanlar çıkarıldığı kurumlardan kriz nedeniyle alamadıkları tazminatları almak için uluslararası yargıya başvurdu. İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan ham madde girişine izin veriyor ancak içeride üretilenlerin dışarı ihracını reddediyor. Bu da Gazze'de satın alma gücünün çok düşük olması nedeniyle kurumların üretimden kaçınmasına yol açıyor." diye konuştu.

  • Fabrikaların kapanmasından en çok kumaş sanayisi ve dikiş sektörlerinin zarar gördüğünü, daha önce bu alanlarda binlerce kişinin istihdam edildiğini aktaran Mensi, "İsrail saldırılarında zarar gören fabrikaların sahiplerine tazminat ödenmemesi ve bu konuda durumu kurtarıcı ulusal bir stratejinin de bulunmaması da durumu iyice kötüleştirdi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye ablukası

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail'in ablukası, yoksulluk ve işsizliğin ciddi biçimde artmasına neden oluyor.

Gazze'de bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor. İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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