|
Dünya

Filistin’e anne desteği

Hollandalı anneler Rotterdam’da, Gazze’de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek için yürüdü. Göstericiler, kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, mama şişeleri ve lambalar taşıdı. Yürüyüşün organizatörlerinden Deniz Yılmaz, “(Filistinli annelerin) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz” dedi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 01:44 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hollandalı anneler, Gazze’de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek için yürüdü. “Anne Devrimi” adı verilen yürüyüşe katılan anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü. Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

ONLARIN ADI VAR

“Onların isimleri var, onların hayalleri vardı” pankartı ve “Özgür Filistin” ve “İnsanları öldürmeyi durdur” dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı. Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze’de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı. Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin’deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

SESLERİ OLMAK İSTİYORUZ

Yürüyüşün organizatörlerinden Deniz Yılmaz, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları görmezden gelen insanlara seslerini duyurmak istediklerini belirterek, “Onların (Filistinli anneler) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz. Biz bugün burada onların Batı’daki sesi olmak istiyoruz” diye konuştu.

BU BİR ÇATIŞMA DEĞİL SOYKIRIM

Yürüyüşe katılan Rachel Vrijdag da Gazze’de katliam yaşandığını dile getirerek, “Orada insanlar öldürülüyor, orada çocuklar öldürülüyor. Bunun durması gerekiyor. Buna karşı sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir anneyim, kadınım ve insanım” diye konuştu. İsrail’in hedefinin Gazze’deki herkesi yok etmek olduğunu söyleyen Vrijdag, “Bu bir çatışma değil, soykırım. Nereden geldiğinizin önemli olmadığını düşünüyorum, bu durum herkesi ilgilendirmeli çünkü çocukların bombalanması asla kabul edilemez” dedi.




#Gazze
#Filistin
#Hollanda
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi