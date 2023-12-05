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Dünya

Filistinli esirlerin sayısı 7 Ekim'den bu yana yüzde 50 arttı

Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim'den bu yana yaklaşık yüzde 50 artarak 7 bin 800'e ulaştığı duyuruldu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:00 - 5/12/2023 Salı
AA
İşgalcilerin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarında artış dikkat çekiyor.
İşgalcilerin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarında artış dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamada, işgalcilerin hapishanelerinde 166'sı çocuk ve 33'ü kadın olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli esir bulunduğu ve Filistinli esirlerin 2 bin 873'ü "idari tutuklu".

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim öncesinde ise İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 37'si kadın ve 1319'u "idari tutuklu" olmak üzere 5 bin 250 Filistinli bulunduğunu kaydetti.

Bu veriler, 7 Ekim öncesine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin alıkoyması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.


#Filistin
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#İsrail
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