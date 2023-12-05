Filistinli esirlerin sayısı 7 Ekim'den bu yana yüzde 50 arttı

Yapılan açıklamada, işgalcilerin hapishanelerinde 166'sı çocuk ve 33'ü kadın olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli esir bulunduğu ve Filistinli esirlerin 2 bin 873'ü "idari tutuklu".

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim öncesinde ise İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 37'si kadın ve 1319'u "idari tutuklu" olmak üzere 5 bin 250 Filistinli bulunduğunu kaydetti.

Bu veriler, 7 Ekim öncesine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin alıkoyması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.



