Filistinlilere 'esir' diyen gazeteciyi işten kovdular: Fransız medyasından skandal karar

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo, Hamas ile işgalci İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan 200 Filistinli için 'tutuklu' yerine 'esir' kelimesini kullanan gazeteciyi işten attı.
Franceinfo kanalında, Hamas ile soykırımcı İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan 200 Filistinliye ilişkin yayında, '200 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu' yazılı alt bant kullanıldı.
Milletvekili yaptırım çağrısı yaptı
Fransız milletvekili Caroline Yadan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Franceinfo'nun yayınındaki söz konusu yazının kabul edilmez olduğunu savundu. Yadan, örnek teşkil edecek yaptırım uygulanması için İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurduğunu belirtti.
Gazeteci işten çıkartıldı
Franceinfo'nun X hesabından yapılan açıklamada ise "Kabul edilmez olan hatanın ardından, Franceinfo kanal 27'de bir yayınımızda Orta Doğu'daki durumla ilgili uygun olmayan bir manşet kısa süreliğine yayınlandı. Sorumlusu açığa alındı. İzleyicilerden özür diliyoruz." denildi. Milletvekili Yadan, kanalın açıklamasının altına yaptığı yorumda, söz konusu sorumlunun 'işten çıkarılması' gerektiğini ve hiçbir özrün bu hatayı haklı çıkaramayacağını belirtti.
'İsrail lobisine boyun eğdiniz'
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan da sosyal medya hesabından kanalın açıklamasını alıntılayarak, Fransa'da İsrail destekçisi lobinin baskı uyguladığını vurguladı.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Ersilia Soudais ise X hesabından, "Gazetecilerinizin işlerini yapmaktan alıkoyduğunuz için utanın Franceinfo. Yadan Hanım'ın baskısı karşısında boyun eğiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.