Filistinlilere 'esir' diyen gazeteciyi işten kovdular: Fransız medyasından skandal karar

Fransız milletvekili Caroline Yadan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Franceinfo'nun yayınındaki söz konusu yazının kabul edilmez olduğunu savundu. Yadan, örnek teşkil edecek yaptırım uygulanması için İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurduğunu belirtti.

Franceinfo'nun X hesabından yapılan açıklamada ise "Kabul edilmez olan hatanın ardından, Franceinfo kanal 27'de bir yayınımızda Orta Doğu'daki durumla ilgili uygun olmayan bir manşet kısa süreliğine yayınlandı. Sorumlusu açığa alındı. İzleyicilerden özür diliyoruz." denildi. Milletvekili Yadan, kanalın açıklamasının altına yaptığı yorumda, söz konusu sorumlunun 'işten çıkarılması' gerektiğini ve hiçbir özrün bu hatayı haklı çıkaramayacağını belirtti.