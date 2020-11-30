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Dünya Financial Times İngiltere 7 Aralıkta aşıya başlayabilir
AVRUPA

Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta aşıya başlayabilir

İngiltere'de ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceği duyuruldu. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesini bekleyen İngiltere, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapılabilecek. Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık verir yakar yakmaz, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklara başlattıkları bildirildi.

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ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ise 10 Aralık'taki danışma toplantısının kısa süre ardından aşıya onay verebileceği duyuruldu.

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, neredeyse kesin bir şekilde, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.

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Alman yetkililer denetçilerden 'yeşil ışık' bekliyor

Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık yakar yakmaz, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklar yapıldığını söylediği kaydediliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Pfizer/BioNTech aşısının Aralık ayı ortasında onay almasını bekliyoruz" dedi aktarılıyor.

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