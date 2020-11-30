Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta aşıya başlayabilir İngiltere'de ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceği duyuruldu. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesini bekleyen İngiltere, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapılabilecek. Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık verir yakar yakmaz, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklara başlattıkları bildirildi.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 11:44 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 12:52 Diğer