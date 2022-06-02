Dünya Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğanla fotoğrafını paylaştı Terörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz
AVRUPA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafını paylaştı: Terörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine karşı çıkarak iki ülkenin terör örgütleriyle bağlantısına dikkat çekmesinin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşan Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafını paylaştı: Terörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından paylaşılan fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine net bir şekilde karşı çıkarak iki ülkenin terör örgütleriyle bağlantılarını işaret etmişti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bir kez daha sokulduğumuz yerden sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız. Açık, net ve samimi olarak söylemem lazım, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil." demişti.

Diplomasi trafiği devam ederken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşan Niinistö, teröre karşı olduklarını ve bu kapsamdaki suçları genişleteceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİ CİDDİYE ALINMALI"

Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile ifade etti.

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