Fransa 30 camiye kilit vurdu

İslam karşıtı politikaların güçlendiği ve Müslümanlara yönelik baskının arttığı Fransa’da denetlenen 89 camiden yaklaşık 30’u kapatıldı.

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Fransa’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, “ayrılıkçı” yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede “aşırıcıların” bulunduğu 650 yerin kapatıldığı ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini söyledi.

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6 CAMİ DE SIRADA

Kasım 2020’den bu yana “radikalleştiği” iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d’Or, Rhone ve Gard bölgelerinde 6 caminin daha kapatılması için işlemlerin başlatıldığını aktardı. Aşırı sağcı Darmanin, Strazburg’da İslam Toplumu Milli Görüşüne bağlı Eyüp Sultan Camisi’nin inşasına, belediyenin iznine rağmen karşı çıktıklarını kaydetti.

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İSLAMİ DERNEKLER BASKI ALTINDA

Bugüne kadar Müslümanlara ait ve “siyasal İslam” çizgisinde olduğu iddiasıyla 5 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaşan Darmanin, “ayrılıkçı” yasasının bundan daha fazlasını yapmalarına imkan verdiğini, 4’ü ekimde olmak üzere toplamda 10 derneğin daha kapatılacağını belirtti. Darmanin, “ayrılıkçı” olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğu ve 2 imamın sınır dışı edildiği bilgisini de paylaştı.

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DİN GÖREVLİSİ GELMEYECEK!

“Bize terörü dayatmak isteyenlere terörü yayıyoruz” ifadesini kullanan Darmanin, 2023’ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisinin gelemeyeceğini, burada bulunanların oturum izinlerinin yenilenmemesi için valilere talimat verdiğini kaydetti.