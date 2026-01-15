Fransa Grönland'a asker gönderiyor

Macron, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da organize edilen müşterek tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılmasına karar verdim" ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının söz konusu bölgeye doğru yolda olduğunu, başka askerlerin de peşinden gideceğini kaydetti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Fransız askerleri, Danimarka'nın ortaklarımızla birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a doğru gidiyor" ifadesine yer verdi.