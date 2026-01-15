Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa Grönland'a asker gönderiyor

Fransa Grönland'a asker gönderiyor

11:4515/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fransa, müşterek tatbikatlara katılmak için Grönland'a asker gönderdi.
Fransa, müşterek tatbikatlara katılmak için Grönland'a asker gönderdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da organize edilen müşterek tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılmasına karar verdim" ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının söz konusu bölgeye doğru yolda olduğunu, başka askerlerin de peşinden gideceğini kaydetti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Fransız askerleri, Danimarka'nın ortaklarımızla birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a doğru gidiyor" ifadesine yer verdi.


15 asker gönderdi

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris hükümeti Grönland'a yaklaşık 15 asker gönderdi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, söz konusu askerler 17 Ocak'a kadar devam edecek ortak göreve katılacak.

Öte yandan, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bugün Grönland ve İran'daki durumla ilgili Savunma Konseyi düzenlenecek.


#asker
#fransa
#Grönland
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Emekli güncel maaş hesaplama tablosu 2026