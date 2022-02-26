Fransa Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya dört savaş uçağı gönderecek

\"RUSYA'NIN GELECEĞİ\"<br><br>Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, \"AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir.\" dedi.

ZELENSKY'DEN AÇIKLAMALAR<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise dün krizle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. \"Üçüncü bir dünya savaşına ihtiyacımız yok\" diyen Zelensky, \"Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit\" diyerek Avrupa'daki güvenlik sorununu ele almak için düzenlenecek kongrede Türkiye'nin de yer almasını istedi.

MERMİLERDEKİ AYRINTI<br><br>Ukrayna ordusu ise Rusya'yı mermileri sanki Ukraynalı olduklarını göstermek için taklit etmekle suçladı ve paralı askerlerin Rus özel kuvvetleri ile iş birliği içinde olduğunu, yaşananları bir provokasyon olduğunu söyledi.

\"PATLAMALARDAN UKRAYNA'NIN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ\"<br><br>Bölgedeki yetkililer ayrıca, bu gece yerel bir doğal gaz botu hattı ile benzin istasyonunda patlamaların meydana geldiğini ve bunların arkasında Ukrayna olduğuna dair düşünceleri olduğunu dile getirdi.

2018 YILINDAN BERİ GÖREVDE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR<br><br>Ayrılıkçıların Dontesk kentinde gözaltına aldıkları kişi, Rusya'nın devlete ait bir televizyonuna verdiği röportajda, önceki gece Ukrayna'nın ayrılıkçı bir komutanın aracını havaya uçurmasına yardım ettiğini ve bunun yanı sıra silah ve patlayıcı kaçakçılığı yaptığını söyledi. Casus ayrıca, 2018 yılından beri görevde olduğunu de dile getirdi.

Rusya Ukrayna ile ilgili son dakika haberleri art arda gelmeye başlıyor. İki ülke arasında yaşanan kriz \"Rusya Ukrayna savaşı başlayacak\" iddialarını güçlendirirken, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gerilimin daha da artmasına neden oluyor.<br><br>

Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Bulunan casus ortalığı karıştırdı

Olası bir Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın endişelendiği bir konu olmaya devam ediyor. Son olarak dün, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin yaşadığı çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili durumu daha da kritik bir noktaya taşıdı. Reuters'tan gelen bir son dakika haberi de bunu destekler nitelikte. Gazete Rus yanlısı ayrılıkçıların planını ortaya çıkardığını ve bir casusa ulaştığını iddia etti. Batı'nın ise takip ettiği önemli bir şey var. İşte haberin ayrıntıları...

