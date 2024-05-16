Fransa Yeni Kaledonya'ya asker sevk edecek: TikTok'u da yasaklayacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.

Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.