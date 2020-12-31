Dünya Fransa yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti
AVRUPA

Fransa yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bugün saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.
Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, izinsiz etkinliklerin denetleneceğini ve ülkenin çeşitli noktalarında kimlik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

Bakan, ülkede bugün saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını duyurdu.

Hükümetin açıkladığı kurallara uymayanlar için sert cezalar söz konusu olacak. Ayrıca Bakan Darmanin, valilerden mümkün olduğunca "taşınabilir akaryakıt satışının” veya "paket alkol satışının" yasaklamalarını istediği belirtildi.

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Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 304 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 457 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 600 bin 498’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 304 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 64 bin 381’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 163’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 451 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.


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