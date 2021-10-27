Dünya Fransada ayrılıkçı yasa ile kıyıma devam ediliyor Yedi cami ve dernek daha kapatılacak
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Fransa'da 'ayrılıkçı' yasa ile kıyıma devam ediliyor: Yedi cami ve dernek daha kapatılacak

Fransa'da bu yılın sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha "radikal İslamcılığı" savunduğu gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi. Ülkede 92 camiye yapılan denetleme sonucunda 21'inin kapatıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada ayrılıkçı yasa ile kıyıma devam ediliyor: Yedi cami ve dernek daha kapatılacak
Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Allonnes kentindeki bir caminin "radikal İslam'ı" savunduğu gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması kararından memnun olduğunu aktardı.

Caminin yöneticilerinin banka hesaplarına da el konulduğu ifade eden Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasından bu yana 13 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Darmanin, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha "nefreti" yaydığı ve "radikal İslamcılığı" savunduğu gerekçesiyle kapatılacağını belirtti.

Ülkedeki 2 bin 500 camiden 92'sine yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Eylül 2020'den bu yana 36 bin yabancının, kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edildiğini kaydetti.

Fransa'da bugüne kadar Müslümanlara ait birçok dernek çeşitli gerekçelerle feshedilmişti.

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim'de yapılan açıklamada, Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti. Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülmüştü.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa ile ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.

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