Dünya Fransada delta varyantı yeni vakaların yüzde 20sinde görüldü Sonbaharda 4 dalga gelebilir
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Fransa’da delta varyantı yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü: Sonbaharda 4. dalga gelebilir

Fransa'da görülen vakaların 5'te birinin delta varyantı olduğu açıklandı. Fransa’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısının düşmeye devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Veran, aşı ve sıkı temaslı takibi sayesinde delta varyantının vaka sayısını artırmasının önüne geçilebileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fransa’da delta varyantı yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü: Sonbaharda 4. dalga gelebilir
Fransa’da Kovid-19’un "delta" varyantı yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, virüsün "delta" (Hindistan) varyantının yeni vakaların yaklaşık 5’te 1'inde görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Veran, France Info kanalında yaptığı açıklamada yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları arasında delta varyantının yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

Fransa’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısının düşmeye devam ettiğini belirten Bakan Veran, aşı ve sıkı temaslı takibi sayesinde delta varyantının vaka sayısını artırmasının önüne geçilebileceğini kaydetti.

Sonbaharda 4’üncü dalganın görülmesi halinde, bunun aşı sayesinde önceki dalgalara göre daha hafif geçeceğini düşündüklerini ifade eden Olivier Veran, "Aşıyla birlikte hastaneye yatış ve ağır hastalarda yüzde 94-95 oranında düşme görüldü." dedi.

Aşı zorunluluğuna yönelebiliriz

Aşılama hızının arttığını ancak bu artışın yeterince hızlı olmadığını kaydeden Veran, özellikle yaşlı bakım evlerinde çalışanlar için aşı zorunluluğuna yönelebileceklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı ayrıca, bakım evlerindeki yaşlıların bağışıklığını artırmak için 3’üncü doz aşı uygulanmasının düşünülebileceğini aktardı.

Pasteur Enstitüsü’nden sonbaharda 4’üncü dalga uyarısı

Diğer yandan Fransa’nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, Kovid-19 salgınında sonbaharda muhtemel bir dalga daha görülebileceği uyarısında bulundu.

Enstitüden yapılan açıklamada, muhtemel 4’üncü dalganın aşılama ve önlemlerle engellenebileceği belirtildi.

Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin nüfusun yüzde 3’ünü ancak Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 35’ini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, aşı olmayan kişilerin aşı olanlara göre hastalığı bulaştırma oranının 12 kat fazla olduğu vurgulandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 28 Haziran verilerine göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 770 bin 530, Kovid-19’a bağlı ölüm sayısı 111 bin 41 oldu.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den 33 milyon 514 bin 605 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.

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