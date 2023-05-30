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Fransa'da emeklilik reformunu iptal tasarısının mecliste görüşülmesine yeşil ışık

Fransa'da Ulusal Meclis Maliye Komisyonu Başkanı ve milletvekili Eric Coquerel, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının mecliste görüşülebileceğini açıkladı.

15:59 . 30/05/2023 Salı
AA
Fransa

Fransa

Fransa'da Ulusal Meclis Maliye Komisyonu Başkanı ve milletvekili Eric Coquerel, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının mecliste görüşülebileceğini açıkladı.


Coquerel, Fransız meclisinde yaptığı basın açıklamasında, emeklilik reformunu yürürlükten kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısının mecliste görüşülebileceğini bildirdi.


Son günlerde bu konudaki kararına ilişkin kendisine baskı yapıldığını dile getiren Coquerel, buna iktidarın da dahil olduğunu söyledi.


İktidar emeklilik reformunu iptal tasarısını anayasaya aykırı buluyor

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, mecliste görüşülmesine yeşil ışık yakılan tasarıyı anayasaya aykırı olarak niteledi.


Fransız iktidarı, söz konusu tasarının devlet için mali yük oluşturacağı gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyor.


Tasarının mecliste görüşülmemesi için hükümet, anayasal yetkisini kullanabilir.


Fransızlar reforma karşı sokağa inecek

Emeklilik reformuna karşı çıkanlar, 6 Haziran'da ülke genelinde gösteri düzenleyecek.


Emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının, 8 Haziran'da meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor.


Bu yıl yürürlüğe giren emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkarılmıştı.


#Fransa
#Emeklilik reformu
#İktidar
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