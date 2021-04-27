Fransa'da Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile: Bugün cenaze haberlerimiz verilebilirdi Fransa'da 25 Nisan'da bir grup fanatik Ermeni tarafından saldırıya uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı. Aile bireyleri olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını söyledi. Saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, 10 arabayla gelen 40 kişinin silah ve bıçakla saldırdığını söyleyerek "Resmen öldürmeye gelmişler. Bugün bir haberde cenaze haberi verebilirdik. Bir Türk vatandaş burada ölmüş diye haber yapabilirdik." dedi.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 23:22 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 00:11 Diğer