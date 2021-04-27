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Dünya Fransada Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile Bugün cenaze haberlerimiz verilebilirdi
AVRUPA

Fransa'da Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile: Bugün cenaze haberlerimiz verilebilirdi

Fransa'da 25 Nisan'da bir grup fanatik Ermeni tarafından saldırıya uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı. Aile bireyleri olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını söyledi. Saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, 10 arabayla gelen 40 kişinin silah ve bıçakla saldırdığını söyleyerek "Resmen öldürmeye gelmişler. Bugün bir haberde cenaze haberi verebilirdik. Bir Türk vatandaş burada ölmüş diye haber yapabilirdik." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fransada Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile: Bugün cenaze haberlerimiz verilebilirdi
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Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde bir Türk aile Ermeni grubun saldırısına uğradı. Türk ailenin evine zorla giren yaklaşık 40 kişilik Ermeni grup, ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle aileye saldırdı.

"Damadım bıçakla yaralandı"

TRT Haber'de yer alan habere göre saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, "10 arabayla gelen 40 kişi benim biraderime saldırdı. Silahla ateş edildi. Polis inceleme yaptı. Benim damadım bıçakla yaralandı" dedi.

Fransa'da Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile konuştu: Resmen öldürmeye gelmişler
OYNAT 01:16
Fransa'da Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile konuştu: Resmen öldürmeye gelmişler
Fransa'da 25 Nisan'da bir grup fanatik Ermeni tarafından saldırıya uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı. Saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, '10 arabayla gelen 40 kişi benim biraderime saldırdı. Silahla ateş edildi. Resmen öldürmeye gelmişler. Bugün bir cenaze haberi verebilirdik. Bir Türk vatandaş burada ölmüş diye haber yapabilirdik.' diye konuştu.


4 kişi yaralandı

Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, "Resmen öldürmeye gelmişler. Bugün bir haberde cenaze haberi verebilirdik. Bir Türk vatandaş burada ölmüş diye haber yapabilirdik." dedi.

Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarıda silahla havaya ateş açtığı bilgisi de paylaşıldı.

Türk aile, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.

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