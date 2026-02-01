Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'da hortum dehşeti: 300’den fazla ev zarar gördü

Fransa'da hortum dehşeti: 300’den fazla ev zarar gördü

10:421/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Fransa'da hortum 300’den fazla eve zarar verdi
Fransa'da hortum 300’den fazla eve zarar verdi

Fransa'nın Mios kentinde meydana gelen hortum nedeniyle 300’den fazla evin zarar gördüğü bildirildi. Olumsuz hava koşullarından etkilenenler için bir merkez açtığı kaydedildi.

Fransa basını, Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde etkili olan hortumun kentte hasara yol açtığını duyurdu.


Hortum nedeniyle kent genelinde 300’den fazla evin zarar gördüğü belirtildi.

Mios Belediyesi’nin, olumsuz hava koşullarından etkilenenler için bir merkez açtığı kaydedildi.




#Fransa
#hortum
#dehşet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Nevşehir 2 bin 368 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?