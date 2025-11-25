Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de yapılan soygundan yaklaşık bir ay sonra olayla ilgili 4 kişi daha tutuklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, geçen ay Louvre Müzesi'ndeki imparatorluk mücevherlerinin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Savcı Beccuau, Paris'ten oldukları belirtilen 2 erkek ve 2 kadın şüphelinin yaşlarının 31 ile 40 arasında değiştiğini belirtti. Savcılık, 19 Ekim’de başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan hırsızlıkta bu kişilerin hangi rolü üstlendiklerinin ise henüz açıklanmadığını bildirdi.