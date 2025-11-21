Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
Evin duvarındaki tarihi eseri çalıp tahrip eden muhtar tutuklandı

Evin duvarındaki tarihi eseri çalıp tahrip eden muhtar tutuklandı

10:4621/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi.
Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan köy muhtarı T.K. tutuklandı.

Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.


Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.




#ısparta
#yalvaç
#tarihi eser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 2025 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?