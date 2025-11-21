Evin duvarındaki tarihi eseri çalıp tahrip eden muhtar tutuklandı

Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.