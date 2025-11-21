Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tornavida kullanarak 15 ayrı bankamatikten 38 kez para çaldı

Tornavida kullanarak 15 ayrı bankamatikten 38 kez para çaldı

09:5321/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 15 ayrı bankamatikten tornavida ve benzeri aletler kullanarak 38 defa para çalan şüpheli T.K. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin bankamatiklerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bankamatiklerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı bankamatikte meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle bankamatiklerin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.


Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#istanbul
#bankamatik
#hırsız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ 2025: 2026 ara tatil tarihleri neler, hangi günler?