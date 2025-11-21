Tornavida kullanarak 15 ayrı bankamatikten 38 kez para çaldı

İstanbul'da bankamatiklerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı bankamatikte meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle bankamatiklerin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.