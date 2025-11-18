Soygun girişimi 63 saniyede engellendi: Başakşehir'de kuyumcu soygunu EVA Group güvenliğiyle önlendi

"Kamera takibi yaparken 3 şüpheli şahsın kuyumcuya yöneldiğini fark ettim. Amirimize ve devriyeye haber verdim. Anında bölgede intikal ettiler. Kornaya basarak gittikleri için şahıslar sesi duyunca panik halinde araçlarına kaçtılar. Kaçarken de yanlarında getirdikleri suç aletleri olan demir kesme makası, levye gibi unsurları yere düşürdüler. Bu suç aletleri amir ve devriye tarafından muhafaza altına alındı. Polis memurları anında bölgeye intikal etti ve suç unsurlarını onlara teslim ettiler. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme ekibi geldi. Aracın ve şahısların görüntülerini aldılar. Kuyumcu sahibi ve amirlerimiz teşekkür edip ödül verdiler. Görevimizi yaptığımız için mutluyuz. Şirketimiz tarafından her ay online ve fiziki şekilde düzenli olarak toplantılar düzenleniyor. Aldığımız eğitimler sonucunda da olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik" d

"Olayın herhangi bir zarara dönüşmeden arkadaşlarımızın hızlı müdahalesi ile sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Güvenlik görevlisi çalışma arkadaşlarımızın olayı tespit edip iş yerine gitmesi ve hırsızların kaçması toplamda 63 saniye sürüyor. Biz sahada çalışmakta olduğumuz binlerce güvenlik personelimizle beraber ayda en az 4-5 online eğitim yapıyoruz. Ekstradan sahada fiziki eğitim ve denetimler veriyoruz. Bu yüzden güvenlik arkadaşlarımız sürekli diri bir şekilde görevinin başında. Saat kaç olursa olsun pür dikkat takip ediyorlar"

Personellerinin aidiyet duygularını artırmak için ödül verdiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Sarıtaş, "Olay gece 04.27’de herkesin tam uyuduğu saatte gerçekleşiyor. Güvenlik görevlilerimizin kameralarının başında pür dikkat kameraları takip ettiğini ve devriyedeki arkadaşlarımızın da ne kadar hızlı bir şekilde olaya intikal ettiğini görmüş olduk. Kuyumcu sahibi güvenlik arkadaşlarımıza hassas bir şekilde görevlerini yaptığı için ödül verdi. Biz de EVA Group ailesi olarak personel arkadaşlarımıza hem takdir belgesi hem de memnuniyet ve aidiyet duygularını artırmak için ödül verdik. Tüm personellerimizin ay içerisindeki çalışmalarını izleyerek ‘ayın kahramanı’ adı altında pirim ve ödüller veriyoruz. Çünkü biz onlara ne kadar sahip çıkarsak onlarında bize bu şekilde sahip çıkacağını biliyoruz. Koruduğumuz ve korumakta olduğumuz her alanda görevimizin başındayız. Müşterilerimizin rahat bir şekilde evlerinde uymalarını istiyoruz çünkü biz yedi yirmi dört saat görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.