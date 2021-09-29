Fransa’da Türk/Müslüman karşıtı örgütten camilere saldırı tehdidi

İslam'a karşı savaş açan Fransa'da, Müslümanlara yönelik tehditler her geçen gün daha da artıyor.

Türk/Müslüman karşıtı “İslam’a Karşı Federasyon” adlı örgüt, 11 Eylül'de Milli Görüş'e bir mektup gönderdi.

Mektupta "Camilerinizde çok acımasız, kanlı ve sınırsız saldırılarda bulunacağız" sözleriyle saldırı tehdidinde bulunuldu.

MEKTUP'TA NELER YAZIYOR?

11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde gönderilen mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"Siz İslamcılar/Müslümanlar uzun zamandır zalim ve insanlık dışı eylemlerle batımızı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Önce 2001'de ABD'de, ardından Fransa'da Charlie Hebdo gibi çeşitli saldırılarla bize, şiddet dininizin Fransa'da hiçbir yeri olmadığını gösterdiniz.



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Seçim yapmak zorundasınız: ya Fransa ya İslam. Ve belli ki cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek, peki o zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?

Bu nedenle, Fransa'mızı işgalci dininizden korumayı amaçlayan ve uzun vadede Fransa için son derece tehlikeli olan İslam'a karşı Federasyon kurduk.

Kısacası, umarım bu mektup, Fransa'da hoş karşılanmadığını açıkça ifade etmiştir. Bunu size "İslam'a Karşı Federasyonun" eylemleriyle göstereceğiz.

Kendini hazırlayın çünkü camilerinizde acımasız ve sınırsız çok büyük saldırılara uğrayacaksınız. Büyük aileyiz, iyi hazırlanın.. İntikam başlıyor!"

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