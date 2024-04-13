Fransa'dan skandal karar: Mahkemeden katil İsrail'e silah sevkiyatına onay

Katliamcı İsrail, aylardır Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken kadın, çocuk demeden binlerce Filistinliyi şehit etti. Katil İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en büyük desteği ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa verdi. Son olarak Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdare Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yaptığı ortak başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.