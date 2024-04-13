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Dünya

Fransa'dan skandal karar: Mahkemeden katil İsrail'e silah sevkiyatına onay

Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.

22:03 - 13/04/2024 Cumartesi
AA
Arşiv - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
Arşiv - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Katliamcı İsrail, aylardır Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken kadın, çocuk demeden binlerce Filistinliyi şehit etti. Katil İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en büyük desteği ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa verdi. Son olarak Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdare Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yaptığı ortak başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kovuşturmaya yetkisi olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliği, İsrail uluslararası yükümlüklerini yerine getirene kadar Fransa'nın bu ülkeye silah sevkiyatının askıya alınması için hafta başında mahkemeye başvurmuştu.​​​​​​



#İsrail
#Fransa
#Silah
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