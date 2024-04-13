Fransa'dan skandal karar: Mahkemeden katil İsrail'e silah sevkiyatına onay

Katliamcı İsrail, aylardır Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken kadın, çocuk demeden binlerce Filistinliyi şehit etti. Katil İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en büyük desteği ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa verdi. Son olarak Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.