Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı: PKK ile Kürt toplumu arasında ayırım yapılmalı

Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Portekizce yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pelé'nin ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, aileye, taraftarlara ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.