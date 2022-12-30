Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı: PKK ile Kürt toplumu arasında ayırım yapılmalı

Fransa'da üç kişinin öldüğü saldırının ardından sokağa inen terör sempatizanları, Paris sokaklarını talan ederek Türkiye aleyhinde sloganlar attı. PKK yandaşları, saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarken gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'ye skandal bir çağrıda bulundu.
TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPTI
Fransa'nın PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü ileri süren Colonna, Türkiye'ye PKK ve Kürt toplumu arasında ayırım yapması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız siyasetçilerin AB tarafından terör örgütü ilan edilen PKK’nın bayrakları altında çektirdiği fotoğrafları eleştirmiş, bu tür bir propagandaya izin verilmemesi gerektiğini ifade etmişti.
Türkiye, konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmek için Ankara’da Fransız Büyükelçisi Herve Magro’yu Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.