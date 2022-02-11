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Fransız siyasetçiden skandal açıklama: 'Müezzin sesi duymak istemiyorum'

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'dan İslam karşıtı bir açıklama daha geldi. Zemmour, "Müezzin sesi duymak istemiyorum. Seçilirsem, duymayacağım" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Fransız siyasetçiden skandal açıklama: Müezzin sesi duymak istemiyorum
Fransa'da aşırı sağcı aday Eric Zemmour tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Fransız ırkçı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour yine skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef aldı:

  • "Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım."

Zemmour, nisan ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

CAMİLERLE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

TRT Haber'de yer alan habere göre aşırı sağcı söylemleriyle taraftar toplamaya çalışan siyasetçi, BFMTV kanalında halkın sorularını yanıtladı.

Fransa'nın "kiliseler manzarası" olarak kalması gerektiğini söyleyen ırkçı siyasetçi, "devasa camileri reddediyorum." dedi.

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SPOR MÜSABAKALARINA BAŞÖRTÜ YASAĞI

Fransa'da spor müsabakalarında başörtü yasağı düzenlemesi ise bir başka tartışma konusu ve gündemde yer alıyor.

Fransız Senatosu'nda 18 Ocak'ta kabul edilen yasa teklifi, Ulusal Meclis'te karara bağlanacak. Bu süreçte ise teklif karşıtları yasayı protesto ediyor.

GÖSTERİYİ ENGELLEYEN EMNİYET MÜDÜRÜNE PARA CEZASI

Paris polisi, "kamu düzenini tehlikeye atabilir" iddiasıyla, planlanan bir gösteriyi iptal etti. Gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi mahkemeye başvurdu.

Paris İdare Mahkemesi protesto özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle yasağı kaldırdı.

Mahkeme, gösteriyi engelleyen Paris Emniyet Müdürü'ne de para cezası verdi.

Spor müsabakalarında başörtüsü yasağına ilişkin teklif kabul edilirse, Fransa'daki spor federasyonlarının etkinlik ve müsabakalarında, 'bariz dini semboller' kullanılamayacak.

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