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Dünya Fransızlar tepkili Karabağın tanınması kararı güçsüzlüğün itirafıdır
AVRUPA

Fransızlar tepkili: 'Karabağ’ın tanınması kararı güçsüzlüğün itirafıdır

Fransız eski büyükelçi Gerard Araud ve siyaset bilimci Didier Billion, Fransa senatosunun sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik aldığı kararı eleştirdi. Kararı savunan Fransız senatör Valerie Boyer'e tepki gösteren Billion, "Karar büyük siyasi hata, uluslararası hukukun bilinmemesi, gerçeklerin çarpıtılması ve maalesef güçsüzlüğün itirafıdır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız senatör Valerie Boyer, senatonun kararını savunmuştu.
Fransız senatör Valerie Boyer, senatonun kararını savunmuştu.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmasının ardından, Fransa senatosu Ermenistan'ın bile tanımadığı sözde Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan bir karar almıştı.

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Karara, Twitter hesabından yaptığı "Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanımaktan ve Türkiye ile Azerbaycan'a karşı yaptırım istemekten onur duydu" paylaşımıyla destek veren Fransız senatör Valerie Boyer'e, Fransız eski büyükelçi Gerard Araud ve siyaset bilimci Didier Billion tepki gösterdi.

"Karar uluslararası hukukun bilinmemesidir"

Billion, Fransız senatörün sözleri için "Karar büyük siyasi hata, uluslararası hukukun bilinmemesi, gerçeklerin çarpıtılması ve maalesef güçsüzlüğün itirafıdır" ifadelerini kullanırken eski büyükelçi Gerard Araud ise "Senato, bu kararıyla Fransa'nın çatışmalarda taraf tutarak arabulucu rolünden çıkmasına neden oldu" dedi.

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