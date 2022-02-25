Füzelerden saniyelerle kurtulduk: Ukrayna yaşayan Türkler ölümden döndü

Rusya, Ukrayna’da çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu. Seyir füzeleriyle hedef alınan apartman ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

Rusya’nın ağır bir şekilde vurduğu Harkov’da yaşanan Bora Özcan, ölümden döndü. Oturduğu ev Rus füzeleriyle vurulan Özcan, ölümden saniyelerle kurtuldu. Yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlatan Özcan, gerilime rağmen kimsenin böyle bir saldırıyı beklemediğini söyledi.

KAÇIN DEDİK DİNLEMEDİLER

Özcan şunları kaydetti: “Ukraynalı arkadaşımla kalıyorum. Sabah 5’te seslerle uyandık, bavulları hazırladık. Sonra şehri bir anda vurmaya başladılar, siviller hedef oldu. Apartmandan çıktık, arabayı çalıştırdık binamız füze ile vuruldu, bina çöktü, yakınlarımızdaki binalar da vuruldu. Saniyelerle kurtulduk. Roketin düştüğü yere 5-6 tane ambulans götürülmüş, can kaybı olabileceğini düşünüyorum. Biz binadaki insanları uyandırmaya çalıştık ama, ‘burası bizim savunmamız’ dediler dinlemediler bizi.

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BAKANLIK ARADI

Korku ve panik içinde etrafta sirenler çalıyor, kurallara uyulmuyor bankalar marketler her şey bomboş herkes birbirini yağmalıyor. Kız arkadaşımın ailesinin şirketi var bize gelin dediler. Oradan da 6 arabayla beraber ormanda bir dağ evi var oraya yerleştik. Ormandaki yere çok zor ulaştık, çünkü bütün yolları bombalamışlar. Her yerde füze parçaları var. Sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısı yapmıştım. Ankara’dan Dışişleri Bakanlığı’ndan aradılar, ‘şu an hava sahası kapalı, ama tüm vatandaşlarımıza yardım edeceğiz’ dediler. Biz buradan nasıl çıkarız bilmiyoruz çünkü yolların ortasında roketler var.”

Türkler dehşeti anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından tüm gözler bu ülkede yaşayan yaklaşık Türkiye vatandaşları ve Kırım Türklerine çevrildi. Kiev’den, Harkov’a, Odesa’dan Kırım’a kadar ülkenin dört bir yanında yaşayan Türkler yaşadıkları dehşeti Yeni Şafak’a anlattı. Rusya hava limanları vurduğu için ülkeye dönemediklerini belirten Türkler, tahliye için Türkiye’den gelecek adımları bekliyor. Güne bomba sesleri ile uyandıklarını, evlerinin önünden tankların geçtiğini, halka direniş için silah dağıtıldığını aktaran Türkler, şu ifadeleri kullanıyor:

Gökhan Cann

20 AYLIK BEBEĞİMİZ VAR

Gökhan Can (Çernihiv): Kiev’e 250 kilometre uzaklıktayız. Şu anda askeri üstleri vuruyor. Acil durumlar için yeni grup kuruldu. Yaklaşık 1,5 senedir burada yaşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyorum. 20 aylık bebeğimiz var. Gelişmeleri korkuyla takip ediyoruz.

RUSLAR ÇIKIŞI ENGELLEDİ

Alp Tulga Koylu (Harkov): “Karkiv çıkışında Ruslar çıkışları engellemiş. Evden camdan bakarken bir yerden alevlerin yükseldiğini gördüm. Dışarı erzak almaya bile çıkamıyorum, korkuyoruz”

HALKA SİLAH DAĞITILIYOR

Kırım Tatarı Abdülmecit Süleyman: Kırım’a sınır Herson şehrindeyim. Rus ordusu, savaş uçaklarıyla havalimanlarını vurdu. Ukrayna ordusu halka silah dağıtmaya başladı. Biz, Kırım Tatarları buradayız, ne olacak bekliyoruz.

SAVUNMA HATTINI KIRACAKLAR

Kırım Tatar Milli Meclisi Temsilcisi Zafer Karatay: Ukrayna savunma hattını kırmayı amaçlıyor. Rusya’nın Kırım işgalinden sonra sınır noktasına dönüşen Çongar’da ilerleme kaydedildi. Bu bölge Kırım Yarımadası’nın anakaraya bağlandığı noktalardan biriydi.

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Özden Şahin

ÇOK TEDİRGİNİZ

Özden Şahin (Odesa): 6 senedir burada yaşıyorum. Şehir merkezine yakınım. Evimin önünde tanklar geziyor. Sabah saat 5 gibi şiddetli bir patlama ile uyandık. Füze atıldı, limanlar bombalandı. Burada restoranımız var, çok tedirginiz. Veysel Tuncel

CAMIN ÖNÜNE YORGAN İSTİFLEDİK

Veysel Tunçel (Harkov): Tıp fakültesinde öğrenciyim. Bombardıman saatlerce devam etti. Pencerelerin önüne yorganları istifledik içeriye mermi girmesin diye. Marketler yağmalanıyor. Şu anda hiçbir yerde gıda yok. Havaalanlarını bombaladılar. Herkes bir telaş içerisinde.”