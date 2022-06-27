Dünya G7den iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili açıklama
AVRUPA

G7'den 'iklim değişikliği ve temiz enerji' ile ilgili açıklama

G7 ülkelerinin iklim değişikliğine karşı mücadelede "temiz ve adil" enerji dönüşümünü hızlandırmak ve enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
G7den iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili açıklama
Arşiv.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne davet edilen Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yöneticileri, Güney Afrika, Senegal, Hindistan, Endonezya ve Arjantin'in liderleri, "iklim değişikliği ve temiz enerjiye" ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, liderlerin enerjide fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma konusunda anlaştığı belirtilerek, liderlerin hızla genişleyen yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği için yeni seçenekleri araştıracağı bildirildi.

Liderlerin yenilenebilir enerjinin payını toplumsal olarak adil bir şekilde artırmanın yollarını masaya yatırdığı aktarılan açıklamada, liderlerin kömürün de enerji olarak kullanımının aşamalı olarak azaltılmasını görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin iklim değişikliğine karşı yeni önlem açıklamadığı ve enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacağı belirtildi.

Savaş ve etkilerine karşın iklim değişikliği hedeflerine odaklanılması talebi

  • Öte yandan, çevre örgütleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş nedeniyle artan yüksek enerji fiyatlarına karşın İngiltere ve Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerin iklim değişikliği hedeflerine odaklanmasını talep ediyor.
  • Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı Kuzey Akım'daki kapasitenin düşürülmesiyle azalırken, Hollanda, Almanya ve Avusturya, bu ay gaz depolama tesislerini doldurma hedefiyle gaz tüketimini azaltmak üzere kömür santrallerinin yeniden devreye alınacağını açıklamıştı.
  • G7 Liderler Zirvesi'nde liderler, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde iklim taahhütlerine bağlı kalabilmenin baskısı altında yükselen enerji ve gıda fiyatları ve bunların güvenliğini masaya yatırıyor.

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