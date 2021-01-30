Galler'de 4 yaşındaki çocuk 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan'da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkelogları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı.
Wilder'ın sahilde yürüdüğü sırada dinazor ayakizi gözüne çarptı. Wilder'ın ailesi dinazor ayakizini arkeologlara haber verdi.
Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayakizinin 220 yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.
FOTOĞRAF
9
Parlak renkli freskler. Delikli bir tezgah. Görüntülerin adresi İtalya'daki Pompeii Antik Kenti.
Milattan sonra 79 yılında küller altında kalan kentte geçtiğimiz aylarda 2 bin yıllık bir fast-food dükkanı keşfedilmişti.
Eski sokak yemeği kültürünü gösteren sıcak yiyecek ve içecek dükkanının tamamını gün yüzüne çıkarıldı.
Dükkanda, delikli bir tezgah ve tezgahın ön yüzünde horoz ve ördek gibi bazı hayvanların renkli freskleri yer alıyor.
Uzmanlara göre bu freskler, dükkanda satılan yiyecek ve içecekleri temsil ediyor.
Çalışmalarda pişmiş toprak kavanozların içinde yaklaşık 2 bin yıllık yiyecek izlerine de rastlandı.
Alanda ayrıca çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozların yanı sıra bronzdan yapılmış bir kase ve şarap şişeleri bulundu.
Ortaya çıkarılan fast-food dükkanı aslında ilk değil. Latincede sıcak içecek tezgahı anlamına gelen ve thermopolium diye adlandırılan bu tür dükkanlardan, bugüne kadar yaklaşık 80 tane keşfedildi.
Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavlar altında kalan Pompeii yaklaşık 13 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu.
İtalya'da 2 bin yıllık "fast food" dükkanı keşfedildi
İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavlar altında kalan Pompeii Antik Kenti'nde 2 bin yıllık "fast-food" dükkanı tamamen gün yüzüne çıkarıldı.
Bulunan en iyi örnek
Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi.
Küçük Lily’nin annesi Sally Wilder de "Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası) Lily onu yürürken gördü ve 'baba bak' dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeloglara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı” dedi.
FOTOĞRAF
9
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında 1965 yıllarında keşfedilen ayak izleri büyük ilgi görüyor. Yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait ayak izlerinin Kula Yanardağı'nın patlamasından kaçan kişilerin bıraktığı düşünülüyor.
Dünyada benzeri az olan insan ve hayvan ayak izleri yeterince korunmadığı için yok olma aşamasına geldi. Ayak izlerinin bulunduğu Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş da kendini binlerce yıllık tarihi korumaya adadı.
65 yaşındaki Üçtaş, 2009 yılından bu yana ayak izlerinin bulunduğu alanı korumaya çalıştığını söyledi.
Demirköprü Barajına bakan yamaçta yer alan ayak izlerini evinden dürbünle gözleyen Üçtaş, ayak izlerinin bazılarının bilinçsiz vatandaşlar tarafından tahrip edildiğini ve zamanla yok olma aşamasına geldiğini belirtti. Gün yüzüne çıkarılmamış toprağın altında çok fazla ayak izi olduğunu kaydeden Üçtaş, ortaya çıkarılanlardan sadece 30-40 tanesinin kaldığını söyledi.
Toprağın altında tutarak korumaya çalışıyor<br> <br> Ayak izlerini toprakla örterek koruma altına alan Muhtar Bekir Üçtaş, “Bu ayak izlerinin ilk olarak 1964-65 yıllarında bulundu. Ayak izleri daha fazlaydı fakat bakım ve koruma olmadığından dolayı binlercesi heder oldu gitti. Kimlere ait olduğunu araştıramadık. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor ifadelerini kullandı.
Ayak izlerinin volkan patlamasından sonra kaçan insanlar tarafından bırakıldığı bilgisini veren Üçtaş, “Volkan patlaması sırasında aşağıdan bu yöne doğru püskürme olduğu düşünülüyor. Fakat izler de patlamadan tarafa kaçıldığını gösteriyor. Ayak izlerinin istikamet patlamanın olduğu istikamete doğru. Burada bir çelişki var. Oradan patlama olduysa bu insanlar neden patlamanın olduğu yöne doğru kaçtı? Daha önce bu barajın altında Gediz çayı akıyordu. Çaya mı gittiler orasını bilemiyoruz dedi.
12 bin yıllık tarihin gönüllü koruyucusu<br><br> İzlerin yok olmaması için gönüllü koruyuculuk yaptığını belirten Üçtaş, “Bu izlerin gönüllü koruyucusu benim. Ben 2009'da muhtar oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığına izlerin korunması için dilekçe yazdım. Burada yüzlerce açıkta olan izler vardı. Kapalı olan yerler de var fakat biz bu izleri açmıyoruz. Açık olan izler koruma altına alınmadığından çoğu izler kayboldu. Vatandaşlar gelip götürmüş. Bu izler koruma altına alınsaydı bizim mahallemiz için, devlet için bir nimetti. Fakat ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Kendi imkanlarımla her zaman koruyamıyorum. Gelen ziyaretçiler bilinçsiz açıyor. Zarar vermeden dolayı bu izler zamanla bozuldu. Bu nimet eğer ki Avrupa'da olsaydı üzerinden kuş uçurtmazlardı. Ancak nedense bizde böyle şeyler pek kale alınmıyor diye konuştu.
Dünyada benzeri az 12 bin yıllık: Manisa'da keşfedildi
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait olan insan ayak izleri zamana meydan okuyor. Mahalle Muhtarı Bekir Üçtaş tarafından gönüllü olarak korunan 12 bin yıllık ayak izleri koruma altına alınmazsa yok olmaya yüz tutacak.